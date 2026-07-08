Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 19:11 Jordan Henderson var þakklátur læknunum Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J. Winston og Dr. Kirk McCullough. Jordan Henderson er kominn úr aðgerð og hefur snúið aftur í bækistöðvar landsliðsins en enski landsliðsmiðjumaðurinn handleggsbrotnaði þegar hann fagnaði sigri Englands í 16-liða úrslitum. „Tími til að undirbúa okkur fyrir stóra leikinn á laugardag,“ er það fyrsta sem heyrist frá Henderson eftir fallið vandræðalega. Jordan Henderson sjálfur mun þó ekki geta hjálpað Englandi á vellinum í átta liða úrslitunum gegn Noregi. Meiðslin sem miðjumaðurinn hlaut eftir sigurinn á Mexíkó á Azteca-leikvanginum – þegar hann ætlaði að stökkva yfir auglýsingaskilti og datt beint á handlegginn – enduðu með því að hann þurfti á súrefnisgrímu að halda og sjúkrahúsvist. Þar með er heimsmeistaramótinu lokið fyrir þennan 36 ára gamla leikmann en Henderson verður áfram í bækistöðvum landsliðsins í Kansas City til að styðja liðsfélaga sína í gullleitinni. „Takk til alls starfsfólksins sem annaðist mig á sjúkrahúsinu í Kansas City. Sérstaklega skurðlæknanna þriggja sem framkvæmdu aðgerðina,“ skrifar Henderson í færslu á Instagram. Hann nefnir þá líka á nafn: Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J. Winston og Dr. Kirk McCullough. Faðir Jordans, Brian, varð vitni að atvikinu í leiknum úr sjónvarpssófanum heima í Englandi. Hann varð áhyggjufullur þegar hann sá son sinn borinn burt á meðan sigurviðtal við Harry Kane stóð yfir. „Fyrst hélt ég að hann hefði bara dottið,“ sagði Brian við Daily Mail og heldur áfram: „Hann gjörsamlega mölbraut framhandlegginn. Hann verður settur í gifs og svo sjáum við hvað sérfræðingarnir segja,“ sagði Brian. Landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel staðfesti að Henderson hefði verið fluttur á sjúkrahús og bætti við: „Það dró svolítið úr gleðinni yfir kvöldinu,“ sagði Tuchel. View this post on Instagram A post shared by Jordan Henderson (@jordanhenderson) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Fleiri fréttir Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Sjá meira