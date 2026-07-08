Fótbolti

Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vand­ræða­lega

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jordan Henderson var þakklátur læknunum Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J. Winston og Dr. Kirk McCullough.
Jordan Henderson var þakklátur læknunum Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J. Winston og Dr. Kirk McCullough.

Jordan Henderson er kominn úr aðgerð og hefur snúið aftur í bækistöðvar landsliðsins en enski landsliðsmiðjumaðurinn handleggsbrotnaði þegar hann fagnaði sigri Englands í 16-liða úrslitum.

„Tími til að undirbúa okkur fyrir stóra leikinn á laugardag,“ er það fyrsta sem heyrist frá Henderson eftir fallið vandræðalega. Jordan Henderson sjálfur mun þó ekki geta hjálpað Englandi á vellinum í átta liða úrslitunum gegn Noregi.

Meiðslin sem miðjumaðurinn hlaut eftir sigurinn á Mexíkó á Azteca-leikvanginum – þegar hann ætlaði að stökkva yfir auglýsingaskilti og datt beint á handlegginn – enduðu með því að hann þurfti á súrefnisgrímu að halda og sjúkrahúsvist.

Þar með er heimsmeistaramótinu lokið fyrir þennan 36 ára gamla leikmann en Henderson verður áfram í bækistöðvum landsliðsins í Kansas City til að styðja liðsfélaga sína í gullleitinni.

„Takk til alls starfsfólksins sem annaðist mig á sjúkrahúsinu í Kansas City. Sérstaklega skurðlæknanna þriggja sem framkvæmdu aðgerðina,“ skrifar Henderson í færslu á Instagram. Hann nefnir þá líka á nafn: Dr. Kenneth P. Unruh, Dr. Mark J. Winston og Dr. Kirk McCullough.

Faðir Jordans, Brian, varð vitni að atvikinu í leiknum úr sjónvarpssófanum heima í Englandi. Hann varð áhyggjufullur þegar hann sá son sinn borinn burt á meðan sigurviðtal við Harry Kane stóð yfir.

„Fyrst hélt ég að hann hefði bara dottið,“ sagði Brian við Daily Mail og heldur áfram:

„Hann gjörsamlega mölbraut framhandlegginn. Hann verður settur í gifs og svo sjáum við hvað sérfræðingarnir segja,“ sagði Brian.

Landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel staðfesti að Henderson hefði verið fluttur á sjúkrahús og bætti við: „Það dró svolítið úr gleðinni yfir kvöldinu,“ sagði Tuchel.

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