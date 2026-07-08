Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði

Eins og margir sáu komst Argentína í 8-liða úrslit á HM í gær eftir lygilegan 3-2 endurkomusigur gegn Egyptum.
Egyptar komust í 2-0 í leiknum og þannig var staðan eftir 78 mínútur. En Argentína náði á nokkrum mínútum að jafna metin og var það Lionel Messi sem skoraði jöfnunarmarkið 2-2. Enzo Fernández skoraði síðan sigurmarkið í uppbótartíma.
Argentínski lýsandinn Pablo Giralt fór heldur betur mikinn þegar Messi skoraði sitt áttunda mark á mótinu. Á samfélagsmiðlinum X-inu má sjá myndband af honum lýsa jöfnunarmarkinu og þegar Messi skorar sést í goðsagnirnar Carlos Tevez og Kun Agüero missa sig fyrir aftan. S
Argentína mætir Sviss í 8-liða úrslitunum klukkan eitt eftir miðnætti aðfaranótt sunnudagsins.
Goosebumps every single time. Pablo Giralt's reaction to Lionel Messi's equaliser is pure passion.Also... keep an eye on Carlos Tevez and Sergio Agüero in the background.pic.twitter.com/hecRwLIGh7— COPA90 (@Copa90) July 8, 2026
Goosebumps every single time. Pablo Giralt's reaction to Lionel Messi's equaliser is pure passion.Also... keep an eye on Carlos Tevez and Sergio Agüero in the background.pic.twitter.com/hecRwLIGh7