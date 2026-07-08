Fótbolti

Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði

Stefán Árni Pálsson skrifar
Það var mikið undir í leiknum í gær og það sást upp í stúku.
Það var mikið undir í leiknum í gær og það sást upp í stúku.

Eins og margir sáu komst Argentína í 8-liða úrslit á HM í gær eftir lygilegan 3-2 endurkomusigur gegn Egyptum.

Egyptar komust í 2-0 í leiknum og þannig var staðan eftir 78 mínútur. En Argentína náði á nokkrum mínútum að jafna metin og var það Lionel Messi sem skoraði jöfnunarmarkið 2-2. Enzo Fernández skoraði síðan sigurmarkið í uppbótartíma.

Argentínski lýsandinn Pablo Giralt fór heldur betur mikinn þegar Messi skoraði sitt áttunda mark á mótinu. Á samfélagsmiðlinum X-inu má sjá myndband af honum lýsa jöfnunarmarkinu og þegar Messi skorar sést í goðsagnirnar Carlos Tevez og Kun Agüero missa sig fyrir aftan. S

Argentína mætir Sviss í 8-liða úrslitunum klukkan eitt eftir miðnætti aðfaranótt sunnudagsins.

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