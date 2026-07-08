Fifa hefur sett af stað rannsókn vegna kynþáttahaturs í garð áhrifavaldsins IShowSpeed frá stuðningsmanni Argentínu. Atvikið gerðist í leik Argentínu og Grænhöfðaeyja í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
IShowSpeed, einnig þekktur sem Darren Jason Watkins Jr, er þekktur áhrifavaldur með margar milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlum. Hann hefur ferðast um heiminn og streymt ferðalögum sínum og hefur hann nýtt tækifærið og farið á leiki á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Eitt af því sem IShowSpeed er þekktastur fyrir er að halda mikið með Cristiano Ronaldo. Því fylgir að halda ekki með Lionel Messi og mætti hann á leik Argentínu gegn Grænhöfðaeyjum í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í treyju merktri Grænhöfðaeyjum.
Á vellinum voru stuðningsmenn að hreyta óyrðum til IShowSpeed og virtist einn vera að leika apa í átt að honum. Strax eftir leikinn fór þetta mál á borð Fifa og byrjaði strax að rannsaka atvikið.
Í gær deildi Fifa færslu sem tilkynnti að málið væri komið á þeirra borð og að sambandið gagnrýndi allt kynþáttahatur og alla fordóma. Hatur sem slíkt ætti ekki heima á fótboltavellinum eða hvergi annars staðar í heiminum.
„Heimsmeistaramótið í fótbolta er viðburður til að fagna sameiningu, fjölbreytni og virðingu. Mótið dregur fólk, menningu og samfélög saman um allan heim, og allir sem draga úr þessum gildum eru ekki velkomnir í leikinn okkar.“