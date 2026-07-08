Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Andri Broddason skrifar 8. júlí 2026 10:02 Gregor Kobel átti stórleik í marki Sviss í 16-liða úrslitunum gegn Kólumbíuþ Luke Hales/Getty Images Gregor Kobel átti stjörnuleik í marki Sviss í gær og náði að halda hreinu í mikilvægum leik. Einnig varði hann vítaspyrnu í vítaspyrnukeppninni gegn Kólumbíu sem hjálpaði liðinu að komast áfram í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Gregor Kobel er fæddur og uppalinn í Zurich í Sviss. Þar stundaði hann mikið af íþróttum og áttu þær hug hans allan. Hann var sérstaklega framúrskarandi í fjórum íþróttum og þurfti hann að enda á því að velja hvaða íþrótt hann ætlaði að leggja áherslu á. Íþróttirnar sem Kobel var góður í voru tennis, fótbolti, íshokkí og snjóbretti. Á táningsaldrinum ákvað hann þó að velja fótboltann og sér eflaust ekki eftir því í dag. Fyrsti atvinnumannaleikurinn hans kom hann inn á fyrir Hoffenheim í þýska bikarnum árið 2018. Tímabilið eftir var hann lánaður til Stuttgart en félagið keypti Kobel eftir lánið vegna þess hve vel hann stóð sig. Eftir sitt annað tímabil hjá Stuttgart var hann keyptur til Borussia Dortmund árið 2021 og hefur verið þar síðan. Hann hefur leikið lykilhlutverk með félaginu síðan þá en hann þurfti að bíða eftir að fá sæti í landsliðinu. Yann Sommer var lengi vel aðalmarkmaður Sviss en hann hætti með landsliðinu árið 2024. Þá fékk Kobel loks tækifærið sitt með landsliðinu en hann hefur nýtt það vel. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti 16 ára Berglind mögnuð er Ísland náði sögulegum árangri Körfubolti Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Fótbolti Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Fótbolti Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Fótbolti Fleiri fréttir Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Aftur til Frakklands eftir sneypuför til Chelsea Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Sjá meira