Fótbolti

Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar í­þróttir sem táningur

Andri Broddason skrifar
Gregor Kobel átti stórleik í marki Sviss í 16-liða úrslitunum gegn Kólumbíuþ
Gregor Kobel átti stórleik í marki Sviss í 16-liða úrslitunum gegn Kólumbíuþ Luke Hales/Getty Images

Gregor Kobel átti stjörnuleik í marki Sviss í gær og náði að halda hreinu í mikilvægum leik. Einnig varði hann vítaspyrnu í vítaspyrnukeppninni gegn Kólumbíu sem hjálpaði liðinu að komast áfram í 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins.

Gregor Kobel er fæddur og uppalinn í Zurich í Sviss. Þar stundaði hann mikið af íþróttum og áttu þær hug hans allan. Hann var sérstaklega framúrskarandi í fjórum íþróttum og þurfti hann að enda á því að velja hvaða íþrótt hann ætlaði að leggja áherslu á.

Íþróttirnar sem Kobel var góður í voru tennis, fótbolti, íshokkí og snjóbretti. Á táningsaldrinum ákvað hann þó að velja fótboltann og sér eflaust ekki eftir því í dag.

Fyrsti atvinnumannaleikurinn hans kom hann inn á fyrir Hoffenheim í þýska bikarnum árið 2018. Tímabilið eftir var hann lánaður til Stuttgart en félagið keypti Kobel eftir lánið vegna þess hve vel hann stóð sig.

Eftir sitt annað tímabil hjá Stuttgart var hann keyptur til Borussia Dortmund árið 2021 og hefur verið þar síðan. Hann hefur leikið lykilhlutverk með félaginu síðan þá en hann þurfti að bíða eftir að fá sæti í landsliðinu.

Yann Sommer var lengi vel aðalmarkmaður Sviss en hann hætti með landsliðinu árið 2024. Þá fékk Kobel loks tækifærið sitt með landsliðinu en hann hefur nýtt það vel.

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