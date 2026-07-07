Sviss vann Kólumbíu 4-3 í vítaspyrnukeppni eftir markalaust jafntefli liðanna í 16-liða úrslitum á HM karla í fótbolta í Vancouver í kvöld. Sviss er komið í 8-liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár.
Kólumbía var öflugri aðilinn í upphafi leiks og það bar á ákefð og krafti í báðum liðum til að byrja með. Sviss tók við sér á síðari hluta fyrri hálfleik en færin létu á sér standa og staðan markalaus að honum loknum.
Sviss var sterkara liðið eftir hléið en áfram var fátt um færi. Síðari hálfleikurinn fjaraði út og það bar á töluverðri hræðslu beggja liða við tapið í varfærnislegum leik. Staðan var því enn markalaus eftir 90 mínútur og framlengja þurfti leikinn.
Leikurinn einkenndist af miklum stoppum og hörku. Yfir 40 aukaspyrnur voru dæmdar og flæðið var ekki mikið.
Eftir þetta tilþrifaleysi fyrstu 90 mínúturnar fengu bæði lið fín færi í fyrri hálfleik framlengingar. Jhon Lucumí skallaði í slá svissneska marksins og Fabián Vargas varði vel frá Zeki Amdouni skömmu síðar hinu megin.
Fimm mínútum aður en 120 mínútunar voru allar fékk Jaminton Campaz lang besta færi leiksins sem Granit Xhaka, fyrirliði Sviss, veitti honum á silfurfati eftir agaleg mistök. Campaz tókst ekki að hitta markið úr langbesta færi leiksins og enn var allt markalaust.
Því þurfti vítaspyrnukeppni til að knýja fram sigurvegara.
Varnarmennirnir Manuel Akanji og Davinson Sánchez klikkuðu þar á sitthvorri spyrnunni fyrir hvort lið fyrir sig. Gregor Kobel varði svo spyrnu frá Cucho Hernández, leikmanni Kólumbíu, og Sviss með yfirhöndina.
Rúben Vargas skoraði úr síðustu spyrnu Sviss og skaut liðinu áfram í 8-liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár. Þar mæta Svisslendingar heimsmeisturum Argentínu sem unnu Egyptaland fyrr í dag.