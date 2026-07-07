Daily Mail hafði betur gegn Harry Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. júlí 2026 14:05 Harry Bretaprins tapaði fyrir Daily Mail. EPA Harry Bretaprins og Elton John töpuðu í hópmálsókn sem þeir höfðuðu gegn eiganda fjölmiðilsins Daily Mail. Þeir, ásamt fjórum öðrum, sökuðu fjölmiðilinn um að hlera einkasímtöl og afla upplýsinga um líf þeirra með blekkingum. Málið var höfðað árið 2023 og fóru réttarhöldin fram í janúar 2026. Harry Bretaprins, Elton John tónlistarmaður og eiginmaður hans David Furnish auk Sadie Frost leikkonu, Doreen Lawrence baráttukona og Simon Hughes, fyrrverandi þingmaður, höfðuðu málið gegn fjölmiðlinum Associated Newspapers. Miðillinn á meðal annars Daily Mail, Metro og The Mail on Sunday. Harry sakaði miðilinn um að hafa birt fjórtán greinar árin 2001 til 2013 þar sem byggt var á ólöglegri upplýsingaöflun. Ein greinanna fjallaði um samband Harrys við þáverandi kærustu sína Lauru Gerard-Leigh og áform þeirra sem par. Fyrir rétti sagði Harry það ótrúlegt að upplýsingar í fréttinni hefðu ratað í blöðin þar sem mikil leynd var yfir sambandinu. Sömuleiðis var skrifuð grein um náin smáatriði um samband hans við Chelsy Davy árið 2004. Vildu leiða hann út í drykkju Við réttarhöldin í janúar sakaði Harry útgefandann um að vilja ýta sér út í neyslu fíkniefna og drykkju með því að fylgjast grannt með lífi hans. Útgefandinn hafi verið með eins konar þrjáhyggju fyrir því að fylgjast með öllum þáttum lífs prinsins og einangrað hann. „Þeir halda áfram að sækja að mér. Þeir hafa gert líf eiginkonu minnar að algjörri eymd, herra dómari,“ segir The Guardian að Harry hafi sagt við réttarhöldin. Útgefandinn neitaði ásökunum og sagði þær fengnar með löglegum hætti frá tengiliðum blaðamannanna, þar á meðal einstaklingum úr vinahópi Harry. Harry fullyrti að hann ætti ekki vinahóp sem leki upplýsingum líkt og fjölmiðlar Associated Newspaper fjölluðu um. Hann sagði einnig að Katie Nicholl, þáverandi blaðamaður Mail on Sunday, hefði sótt sömu samkvæmi og næturklúbba og Harry. Útgefandinn tók einnig fram að Harry hefði átt í góðu sambandi við Rebeccu English, konunglegan ritstjóra Daily Mail, fullyrðing sem Harry neitaði. Harry giftist bandarísku leikkonunni Meghan.EPA „Til að taka af allan vafa, þá er ég ekki vinur neinna þessara blaðamanna og hef aldrei verið,“ sagði Harry. Sýknað af kröfunum Í dómnum, sem er 463 blaðsíður, segir dómarinn að stefnendum hefði ekki tekist að sanna ásakanir um ólöglega upplýsingaöflun samkvæmt umfjöllun The Guardian. „Dómstóllinn hafnar tilrauninni til að sanna kröfurnar með víðtækri ályktun þar sem enn var til staðar lögmæt og raunhæf uppspretta upplýsinga, eða þar sem sönnunargögn sem tengdust tiltekinni grein sönnuðu ekki að viðkomandi upplýsingar hlytu að hafa verið fengnar með ólöglegum hætti,“ segir í samantekt dómarans. „Dómstóllinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að aðilar væru bundnir af þeim málum sem þeir höfðuðu. Það var ekki leyfilegt við réttarhöld að skipta út framlagðri ásökun fyrir aðra, í mörgum tilfellum alvarlegri, ásökun um ólöglega upplýsingaöflun. Kröfunum er því vísað frá.“ Herferð til að þagga niður í fjölmiðlum Í kjölfar dómsins birti Assocaited Newspaper fréttatilkynningu þar sem þeir segjast fagna dóminum sem sé sigur fyrir Daily Mail, blaðamenn þess og fyrir frjálsa fjölmiðla almennt. „Nicklin dómari sýknaði í dag Daily Mail og The Mail on Sunday og vísaði frá hverri einustu af þeim 97 ásökunum sem stefnendur báru fram. Í hverju einasta máli tók dómarinn framburð blaðamanna okkar um hvernig þeir öfluðu heimilda fyrir fréttir sínar gildan,“ segir í tilkynningunni. „Eins og við sögðum á sínum tíma voru þessar ásakanir „svívirðilegar“ og „fáránlegar“ og voru veiðiferð af hálfu stefnenda og lögfræðiteyma þeirra í pólitískt mótiveraðri herferð til að þagga niður í frjálsum fjölmiðlum.“ Kóngafólk Erlend sakamál Bretland Harry og Meghan Karl III Bretakonungur Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? 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