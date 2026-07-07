Það slettist upp á vinskapinn hjá Rodri og Bernardo Silva, sem svo lengi voru liðsfélagar hjá Manchester City, þegar þeir mættust í leik Spánar og Portúgals í 16-liða úrslitum á HM í fótbolta í gærkvöld.
Silva kom inn á sem varamaður á 83. mínútu og átti eina hættulegustu tilraun Portúgals þegar skalli hans fór rétt yfir mark Spánverja.
Þar sem að Silva lá á vellinum eftir skallann kom Rodri og fagnaði með ýktum hætti í átt að honum, standandi fyrir ofan liðsfélaga sinn til sjö ára. Þessu tók Silva skiljanlega illa og áttu þeir í orðaskaki.
🇪🇸🇵🇹 Rodri and Bernardo Silva were City brothers for 6 seasons.Champions League winners. Treble legends. Then Portugal vs Spain at the World Cup.Bernardo misses a massive header right in front of him.Rodri, standing inches away, starts celebrating the miss like it's…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026
🇪🇸🇵🇹 Rodri and Bernardo Silva were City brothers for 6 seasons.Champions League winners. Treble legends. Then Portugal vs Spain at the World Cup.Bernardo misses a massive header right in front of him.Rodri, standing inches away, starts celebrating the miss like it's…
Eftir leik baðst Rodri afsökunar en þeir Silva hafa verið samherjar hjá City frá árinu 2019 og fagnað fjölda titla saman. Silva er núna genginn í raðir Real Madrid en Rodri ætlar að ákveða sitt framhald eftir HM.
„Það fyrsta sem ég vil gera er að biðjast afsökunar því ég hagaði mér ekki með réttum hætti gagnvart liðsfélaga mínum,“ sagði Rodri.
„Það var náttúrulegt hjá mér að fagna því að hann klikkaði en það var rangt af mér. Ég bað hann afsökunar og ég biðst aftur afsökunar núna,“ sagði Rodri.
Rodri var valinn maður leiksins en sagði að Mikel Merino, sem kom inn á og skoraði eina mark leiksins, hefði frekar átt skilið verðlaunin. „Ef að menn koma inn með réttu hugarfari eiga þeir skilið að vera valdir maður leiksins. Ég hefði veitt honum verðlaunin. Frammistaða allra var eftirminnileg,“ sagði Rodri auðmjúkur.
Cristiano Ronaldo hefur fengið að heyra það í fjölmiðlum heima í Portúgal og um heim allan, eftir að Portúgalar féllu úr leik á HM í fótbolta í gærkvöld með 1-0 tapi gegn Spáni í 16-liða úrslitum.
Roberto Martínez hefur staðfest að hann muni láta af störfum sem þjálfari Portúgals eftir að liðið féll úr leik gegn Spáni í 16-liða úrslitum HM í kvöld.
Spánn komst í kvöld áfram í 8-liða úrslit á HM karla í fótbolta eftir dramatískan 1-0 sigur á Portúgal í slag um Íberíuskaga í Dallas í Texas. Mikel Merino var hetja Spánverja í blálok leiks.