Fótbolti

Martínez hættur með portúgalska lands­liðið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Roberto Martínez hefur sagt upp sem þjálfari Portúgals.
Roberto Martínez hefur sagt upp sem þjálfari Portúgals. Gualter Fatia/Getty Images

Roberto Martínez hefur staðfest að hann muni láta af störfum sem þjálfari Portúgals eftir að liðið féll úr leik gegn Spáni í 16-liða úrslitum HM í kvöld.

Portúgal tapaði 1-0 á AT&T leikvanginum í Dallas í kvöld eftir að hafa sigrað Króatíu 2-1 í 16-liða úrslitum og endað í öðru sæti í riðli liðsins á eftir Kólumbíu.

„Þetta er endirinn á þessu verkefni. Það er mikilvægt að fá nýja rödd og nýjan leiðtoga,“ sagði Martínez eftir leikinn gegn Spáni í kvöld.

„Þetta var ekki ákveðið fyrirfram (að ég myndi hætta eftir mótið). Ég kom með það markmið að vinna HM, og þar sem ég vann ekki er óskynsamlegt að halda áfram,“

„Ég tek með mér minningarnar og vona að Portúgal eigi góðar minningar frá þeim þremur og hálfu ári sem ég var aðalþjálfari liðsins. Þetta var reynsla lífs míns.“

Martínez þjálfaði landslið Belgíu áður en hann tók við portúgalska liðinu. Undir hans stjórn hlaut Belgía brons á HM 2018 en hann stýrði þeim belgísku einnig á EM 2020 og HM 2022.

Hann hætti eftir það mót og tók við Portúgölum sem hann stýrði á tveimur stórmótum, á EM 2024 og yfirstandandi heimsmeistaramóti.

Áður var Martínez þjálfari Swansea, Wigan og Everton á Englandi.

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