Martínez hættur með portúgalska landsliðið Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júlí 2026 22:16 Roberto Martínez hefur sagt upp sem þjálfari Portúgals. Gualter Fatia/Getty Images Roberto Martínez hefur staðfest að hann muni láta af störfum sem þjálfari Portúgals eftir að liðið féll úr leik gegn Spáni í 16-liða úrslitum HM í kvöld. Portúgal tapaði 1-0 á AT&T leikvanginum í Dallas í kvöld eftir að hafa sigrað Króatíu 2-1 í 16-liða úrslitum og endað í öðru sæti í riðli liðsins á eftir Kólumbíu. „Þetta er endirinn á þessu verkefni. Það er mikilvægt að fá nýja rödd og nýjan leiðtoga,“ sagði Martínez eftir leikinn gegn Spáni í kvöld. „Þetta var ekki ákveðið fyrirfram (að ég myndi hætta eftir mótið). Ég kom með það markmið að vinna HM, og þar sem ég vann ekki er óskynsamlegt að halda áfram,“ „Ég tek með mér minningarnar og vona að Portúgal eigi góðar minningar frá þeim þremur og hálfu ári sem ég var aðalþjálfari liðsins. Þetta var reynsla lífs míns.“ Martínez þjálfaði landslið Belgíu áður en hann tók við portúgalska liðinu. Undir hans stjórn hlaut Belgía brons á HM 2018 en hann stýrði þeim belgísku einnig á EM 2020 og HM 2022. Hann hætti eftir það mót og tók við Portúgölum sem hann stýrði á tveimur stórmótum, á EM 2024 og yfirstandandi heimsmeistaramóti. Áður var Martínez þjálfari Swansea, Wigan og Everton á Englandi. HM 2026 í fótbolta Portúgalski boltinn Mest lesið Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Fleiri fréttir Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Sjá meira