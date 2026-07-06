Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum 6. júlí 2026 21:00 Mikel Merino var hetja Spánverja í kvöld. Alex Slitz/Getty Images Spánn komst í kvöld áfram í 8-liða úrslit á HM karla í fótbolta eftir dramatískan 1-0 sigur á Portúgal í slag um Íberíuskaga í Dallas í Texas. Mikel Merino var hetja Spánverja í blálok leiks. Leikur kvöldsins var jafn og spennandi. Spánn fékk dauðafæri snemma leiks þegar Mikel Oyarzabal slapp í gegn en skot hans fór framhjá markinu af stuttu færi. Bæði lið fengu sína sénsa í leik sem var fram og til baka en Portúgal komst næst þegar skot Nuno Mendes fór af varnarmanni Spánar í þverslá undir lok fyrri hálfleiks. Markalaust var í hléi og við tók síðari hálfleikur sem var heldur tíðindaminni en sá fyrri. Leikurinn var spennuþrunginn og lokaður. Allt stefndi í markalaust jafntefli þegar Mikel Merino var sendur í gegn af Ferran Torres á fyrstu mínútu uppbótartíma. Hann negldi boltann með vinstri fæti í vinstra horn úr teignum og skoraði það sem reyndist sigurmark Spánar. Leiknum lauk 1-0 fyrir þá spænsku sem fara því áfram í 8-liða úrslit mótsins og mæta þar annað hvort Bandaríkjunum eða Belgíu sem eigast við á miðnætti í kvöld. Cristiano Ronaldo lék sinn síðasta leik á heimsmeistaramóti í kvöld og steig sinn loka dans á stóra sviðinu. Portúgal er úr leik. HM 2026 í fótbolta