Innlent

Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Frá Vestmannaeyjum.
Frá Vestmannaeyjum. Vísir/Óskar Friðriksson

Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað Vinnslustöðina, Huginn og VÍS tryggingar af kröfum Vestmannaeyjabæjar vegna tjóns sem varð vatnsleiðslu þann 17. nóvember 2023. Málskostnaður var felldur niður.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá bænum.

„Dómurinn er viðamikill og varðar flókið lögfræðilegt álitamál. Verða forsendur hans skoðaðar vandlega áður en næstu skref í málinu verða ákveðin en frestur til að taka ákvörðun um ákvörðun er fjórar vikur. Mun Vestmannaeyjabær ekki tjá sig frekar um niðurstöðu dómsins að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni.

Málið varðar það þegar akkeri skipsins Hugins VE féll frá borði með þeim afleiðingum að neysluvatnlögn HS Veitna til Vestmannaeyja skemmdist verulega.

Í fyrra komst Rannsóknarnefnd samgönguslysa að því að orsök slyssins hefði verið sú að ekki hafi verið gengið rétt né nægjanlega vel frá akkerisbúnaði skipsins. Þess má þó geta að markmiðið með rannsóknarnefndinni er að leiða í ljós orsakir slysa heldur en ekki að skipta sök eða ábyrgð.

Vestmannaeyjar Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum

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