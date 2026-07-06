Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Jón Þór Stefánsson skrifar 6. júlí 2026 12:42 Frá Vestmannaeyjum. Vísir/Óskar Friðriksson Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað Vinnslustöðina, Huginn og VÍS tryggingar af kröfum Vestmannaeyjabæjar vegna tjóns sem varð vatnsleiðslu þann 17. nóvember 2023. Málskostnaður var felldur niður. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bænum. „Dómurinn er viðamikill og varðar flókið lögfræðilegt álitamál. Verða forsendur hans skoðaðar vandlega áður en næstu skref í málinu verða ákveðin en frestur til að taka ákvörðun um ákvörðun er fjórar vikur. Mun Vestmannaeyjabær ekki tjá sig frekar um niðurstöðu dómsins að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni. Málið varðar það þegar akkeri skipsins Hugins VE féll frá borði með þeim afleiðingum að neysluvatnlögn HS Veitna til Vestmannaeyja skemmdist verulega. Í fyrra komst Rannsóknarnefnd samgönguslysa að því að orsök slyssins hefði verið sú að ekki hafi verið gengið rétt né nægjanlega vel frá akkerisbúnaði skipsins. Þess má þó geta að markmiðið með rannsóknarnefndinni er að leiða í ljós orsakir slysa heldur en ekki að skipta sök eða ábyrgð. Vestmannaeyjar Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Fleiri fréttir Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík síðustu vikur í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Sjá meira