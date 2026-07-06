Fótbolti

Romário segir frammi­stöðu Brasilíu sorg­lega

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Romário heilsar Carlo Ancelotti fyrir leik Brasilíu og Noregs á HM. Eftir leikinn gagnrýndi hann strákana hans Ancelottis harðlega.
Romário heilsar Carlo Ancelotti fyrir leik Brasilíu og Noregs á HM. Eftir leikinn gagnrýndi hann strákana hans Ancelottis harðlega. getty/Europa Press Sports

Eins og við mátti búast fóru fjölmiðlar í Brasilíu hörðum orðum um karlalandslið þjóðarinnar í fótbolta eftir að það féll úr leik fyrir Noregi í sextán liða úrslitum á HM.

Brasilíumenn lutu í lægra haldi fyrir Norðmönnum á MetLife-leikvanginum í New Jersey í gær, 1-2. Erling Haaland skoraði bæði mörk norska liðsins en Neymar lagaði stöðuna fyrir það brasilíska í uppbótartíma.

Fara þarf aftur til ársins 1990 til að finna jafn slakan árangur hjá Brasilíu á HM en þá datt liðið einnig út í sextán liða úrslitum, fyrir Diego Maradona og félögum í Argentínu.

Brassar urðu heimsmeistarar í fimmta sinn 2002 en hafa ekki komist í úrslit HM síðan þá.

Romário, sem var valinn besti leikmaður HM þegar Brasilía vann mótið síðast þegar það var haldið í Bandaríkjunum (1994), felldi sinn dóm um frammistöðu brasilíska liðsins fyrir O Globo. 

Að mati gamla markahróksins vantaði vilja og alvöru fótbolta hjá brasilíska liðinu. Romário sagði jafnframt að frammistaða þess hefði verið sorgleg.

„Það er í raun erfitt að benda á hver var verstur eða hver ber höfuðábyrgð á fullkomlega verðskulduðu tapi gegn Noregi,“ skrifaði Romário sem skoraði 55 mörk í sjötíu landsleikjum á sínum tíma.

Í umfjöllun O Dia segir að brasilíska liðið hafi horft á meðan Noregur spilaði fótbolta. Brassar voru aðeins 34 prósent með boltann í leiknum í gær.

Carlo Ancelotti tók við brasilíska landsliðinu í maí í fyrra en hann er fyrsti erlendi þjálfarinn sem stýrir því. Í maí síðastliðnum framlengdi Ancelotti samning sinn við brasilíska knattspyrnusambandið fram yfir HM 2030.

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