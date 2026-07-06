Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. júlí 2026 14:31 Romário heilsar Carlo Ancelotti fyrir leik Brasilíu og Noregs á HM. Eftir leikinn gagnrýndi hann strákana hans Ancelottis harðlega. getty/Europa Press Sports Eins og við mátti búast fóru fjölmiðlar í Brasilíu hörðum orðum um karlalandslið þjóðarinnar í fótbolta eftir að það féll úr leik fyrir Noregi í sextán liða úrslitum á HM. Brasilíumenn lutu í lægra haldi fyrir Norðmönnum á MetLife-leikvanginum í New Jersey í gær, 1-2. Erling Haaland skoraði bæði mörk norska liðsins en Neymar lagaði stöðuna fyrir það brasilíska í uppbótartíma. Fara þarf aftur til ársins 1990 til að finna jafn slakan árangur hjá Brasilíu á HM en þá datt liðið einnig út í sextán liða úrslitum, fyrir Diego Maradona og félögum í Argentínu. Brassar urðu heimsmeistarar í fimmta sinn 2002 en hafa ekki komist í úrslit HM síðan þá. Romário, sem var valinn besti leikmaður HM þegar Brasilía vann mótið síðast þegar það var haldið í Bandaríkjunum (1994), felldi sinn dóm um frammistöðu brasilíska liðsins fyrir O Globo. Að mati gamla markahróksins vantaði vilja og alvöru fótbolta hjá brasilíska liðinu. Romário sagði jafnframt að frammistaða þess hefði verið sorgleg. „Það er í raun erfitt að benda á hver var verstur eða hver ber höfuðábyrgð á fullkomlega verðskulduðu tapi gegn Noregi,“ skrifaði Romário sem skoraði 55 mörk í sjötíu landsleikjum á sínum tíma. Í umfjöllun O Dia segir að brasilíska liðið hafi horft á meðan Noregur spilaði fótbolta. Brassar voru aðeins 34 prósent með boltann í leiknum í gær. Carlo Ancelotti tók við brasilíska landsliðinu í maí í fyrra en hann er fyrsti erlendi þjálfarinn sem stýrir því. Í maí síðastliðnum framlengdi Ancelotti samning sinn við brasilíska knattspyrnusambandið fram yfir HM 2030. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Fleiri fréttir Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Sjá meira