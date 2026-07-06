Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Sindri Sverrisson skrifar 6. júlí 2026 10:34 Folarin Balogun fær að spila í kvöld þrátt fyrir rauða spjaldið í síðasta leik. Getty/James Squire Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur sent frá sér afdráttarlausa yfirlýsingu vegna fordæmalausu ákvörðunarinnar um að framherji Bandaríkjanna, Folarin Balogun, verði ekki í banni í kvöld vegna rauða spjaldsins sem hann fékk í síðasta leik á HM. „Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun,“ segir í niðurlagi yfirlýsingarinnar frá UEFA í dag. Eins og fjallað var um í gær þá fær Balogun að spila gegn Belgíu í kvöld, í 16-liða úrslitum HM, en virtir miðlar á borð við Reuters, BBC og AFP segja FIFA hafa tekið þessa ákvörðun eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði samband við vin sinn Gianni Infantino, forseta FIFA. Leikbann Baloguns var gert skilorðsbundið til eins árs sem gerir honum kleift að spila í kvöld. Belgar voru fljótir að senda frá sér yfirlýsingu vegna málsins og blöskrar ákvörðunin enda hefur það aðeins einu sinni áður gerst í sögu HM, þar sem 188 rauð spjöld hafa verið gefin, að leikmaður sleppur við leikbann. Það var þegar Brasilíumaðurinn Garrincha slapp við bann árið 1962, sem sömuleiðis var harðlega gagnrýnt, en á þeim tíma voru ekki reglur um sjálfkrafa leikbann vegna rauðs spjalds, líkt og í dag. UEFA segir ákvörðun FIFA ekki standast neina skoðun. Stundum sé hægt að túlka reglur með mismunandi hætti en ekki í þessu tilfelli. Rauðu spjaldi fylgi sjálfkrafa eins leiks bann og á því sé ekki hægt að gera undantekningar, hvað þá allt í einu á miðju heimsmeistaramóti. Með þessu sé búið að fara yfir strikið, grafa undan trúverðugleika HM og stefna heilindum íþróttarinnar í hættu. Yfirlýsing UEFA í heild sinni: Ákvörðun gærdagsins um að fresta framkvæmd sjálfkrafa eins leiks banns í eitt ár, í kjölfar rauða spjaldsins sem leikmaðurinn Folarin Balogun fékk, fór yfir strikið. Knattspyrna, líkt og aðrar íþróttir, byggir á reglum sem eru grundvöllur sanngjarnrar, heiðarlegrar og gagnsærrar keppni. Stundum eru reglur opnar fyrir túlkun. Í þessu tilfelli ekki. Sjálfkrafa lágmarksbann í einn leik í kjölfar rauðs spjalds er ekki valkvæður kostur og krefst ekki ákvörðunar þar til bærra aðila til að taka gildi. Það er meginregla sem er greypt í reglugerðir og getur ekki verið háð undantekningum, hvað þá í miðju móti þar sem nokkrir aðrir leikmenn hafa verið í sömu stöðu og tekið út bann sitt samkvæmt reglum. Þegar verndarar reglnanna tryggja ekki lengur öryggi þeirra er heilindum leiksins stefnt í hættu og trúverðugleiki keppninnar grafinn undan. Slík ákvörðun skapar jafnframt fordæmi í yfirstandandi móti, þar sem svipuð tilvik munu nú krefjast jafnrar meðferðar, keppninni til tjóns. Knattspyrna er ástsælasta íþrótt í heimi vegna þess að hún er fallegur leikur og nýtur trausts vegna þess að hún er spiluð alls staðar eftir sömu lögmálum. Mót er aldrei algjörlega sjálfstætt og ef um heimsmeistaramót er að ræða hefur það vald til að hafa jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar fyrir leikinn í heild sinni. Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Gary Neville hefur gagnrýnt ákvörðun FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins, sem gerir bandaríska framherjanum Folarin Balogun kleift að spila næsta leik liðsins á HM, þrátt fyrir að hann hafi fengið rautt spjald í síðasta leik þess. 6. júlí 2026 08:01 Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Bandaríski framherjinn Folarin Balogun má spila með gegn Belgíu í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta en eins leiks banni hans vegna rauða spjaldsins sem hann fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu hefur verið frestað að því er heimildarmenn sem þekkja til málsins hafa tjáð The Athletic. 5. júlí 2026 17:46 Mest lesið Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Fótbolti Fleiri fréttir Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni Sjá meira