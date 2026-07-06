Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. júlí 2026 09:01 Carlo Ancelotti ræðir við Neymar áður en hann kom inn á í leiknum gegn Noregi. getty/Catherine Ivill Ákvörðun Carlos Ancelotti að setja Neymar inn á í leiknum gegn Norðmönnum reyndist banabiti Brassa. Þetta segir blaðamaður BBC. Í fyrsta sinn í 36 ár féll Brasilía úr leik í sextán liða úrslitum á HM eftir 2-1 tap fyrir Noregi í gær. Neymar kom inn á sem varamaður á 68. mínútu í leiknum í gær. Ancelotti gerði frekari tilfærslur á liði sínu til að koma Neymar fyrir en það sprakk í andlitið á honum. Erling Haaland skoraði tvívegis fyrir Noreg og engu breytti þótt Neymar skoraði af vítapunktinum í uppbótartíma. Blaðamaðurinn Tim Vickery sérhæfir sig í suður-amerískum fótbolta. Í pistli sínum fyrir BBC segir hann að Ancelotti hafi gert stór mistök með því að velja Neymar í HM-hóp Brasilíu og svo setja hann inn á í leiknum í gær. „Svo er það Neymar. Það er á ábyrgð þjálfarans. Samhengið var vissulega ekki auðvelt. Almenningur vildi að hann yrði valinn en var blindur á vísbendingu hverrar viku um að hann væri ekki nálægt því að vera sami leikmaður og hann var,“ skrifaði Vickery. Eins og fyrrverandi fótboltamaður Hann segir ótrúlegt að Ancelotti hafi ákveðið að henda Neymar inn á í gær. Hann kom aðeins við sögu í sigrinum á Skotlandi en Vickery segir að þar hafi hann litið út eins og fyrrverandi fótboltamaður í góðgerðarleik. Vickery segir að með innkomu Neymars hafi þeir Endrick og Vinícius Júnior verið færðir aftar, fjær marki Noregs, akkúrat þar sem þeir hefðu ekki átt að vera. Það hafi opnað svæði fyrir Norðmenn sem byrjuðu loks að finna Haaland sem gerði svo útslagið í leiknum. „Neymar lauk deginum með marki úr vítaspyrnu. En hann hefði líklega átt að vera búinn að fá rauða spjaldið fyrir brot, síðustu fýlulegu tilburðina áður en hann yfirgefur sviðið. Þegar hann var upp á sitt besta var hann stórkostlegur hæfileikamaður, allt að því snillingur, en þetta eru endalokin – eins og fyrir marga í þessu aldraða liði,“ skrifaði Vickery. Hefur spilað sinn síðasta landsleik Eftir leikinn tilkynnti Neymar að hann væri hættur í landsliðinu. Hann lék 130 landsleiki og skoraði áttatíu mörk. Enginn hefur skorað fleiri mörk fyrir brasilíska landsliðið. Neymar lék á fjórum heimsmeistaramótum. Hans besta mót var án vafa HM í Brasilíu 2014 en þá meiddist hann illa gegn Kólumbíu í átta liða úrslitunum. Fyrir vikið missti hann af leiknum fræga gegn Þýskalandi í undanúrslitunum þar sem Brasilía tapaði, 7-1. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Fótbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Fleiri fréttir Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Sjá meira