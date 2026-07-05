„Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 22:49 Norska þjóðin er farin algjörlega á hliðina eftir stórkostlegan leik og úrslit norska karlalandsliðsins í kvöld. Getty/Elsa/ Norðmenn safnast nú saman fyrir utan konungshöllina í Osló og fagna saman stórkostlegum árangri norska karlalandsliðsins í fótbolta. Norska landsliðið sló Brasilíu út úr HM með 2-1 sigri þökk sé tveimur mörkum Erling Haaland og er á leiðinni til Miami til að spila í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á laugardaginn kemur. World Cup 2026: Thousands take to the streets of Oslo to celebrate Norway's sensational win over BrazilVideo: NRK https://t.co/SXXvyawoZz pic.twitter.com/rGllNqQVIr— Nordic News (@Nordic_News) July 5, 2026 Norska ríkissjónvarpið sýnir myndir frá götum miðbæjar Osló þar sem allt er troðið af kátu fólki sem brosir út að eyrum og syngur sigursöngva. Hákon krónprins var kominn út úr höllinni til að fagna með löndum sínum og norskir fjölmiðlar segja frá því að fólkið streymi út á göturnar í höfuðborginni til að fagna mögnuðum sigri. „Þetta er eins og 17. maí [þjóðhátíðardagur Norðmanna] og gamlárskvöld í senn,“ skrifaði blaðamaður Dagbladet. Fram eftir degi streymdu sífellt fleiri stuðningsmenn í miðbæinn og eftir leikinn var sungið út um allan bæ. „Það er algjör ringulreið hérna! Fólk ýtir hvert við öðru, hoppar og missir skóna sína. En stemmningin er frábær,“ sagði fréttamaður Dagbladet á hallarstéttinni. Umfjöllun Dagbladet um fólkið í miðborg Osló í kvöld.Dagbladet 🚨🇳🇴 Incredible atmosphere in Oslo as Norway fans watched the win over Brazil together. pic.twitter.com/UMRtVYhLQZ— Sports on Predict (@predictdotsport) July 5, 2026 HM 2026 í fótbolta Noregur Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Fótbolti Trump þakkar FIFA fyrir Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Fótbolti Gunnlaugur Árni vann Arnold Palmer-bikarinn Golf Fleiri fréttir „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Sjá meira