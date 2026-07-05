Fótbolti

„Eins og þjóð­há­tíðar­dagur og gaml­árs­kvöld í senn“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Norska þjóðin er farin algjörlega á hliðina eftir stórkostlegan leik og úrslit norska karlalandsliðsins í kvöld.
Norska þjóðin er farin algjörlega á hliðina eftir stórkostlegan leik og úrslit norska karlalandsliðsins í kvöld. Getty/Elsa/

Norðmenn safnast nú saman fyrir utan konungshöllina í Osló og fagna saman stórkostlegum árangri norska karlalandsliðsins í fótbolta.

Norska landsliðið sló Brasilíu út úr HM með 2-1 sigri þökk sé tveimur mörkum Erling Haaland og er á leiðinni til Miami til að spila í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á laugardaginn kemur.

Norska ríkissjónvarpið sýnir myndir frá götum miðbæjar Osló þar sem allt er troðið af kátu fólki sem brosir út að eyrum og syngur sigursöngva.

Hákon krónprins var kominn út úr höllinni til að fagna með löndum sínum og norskir fjölmiðlar segja frá því að fólkið streymi út á göturnar í höfuðborginni til að fagna mögnuðum sigri.

„Þetta er eins og 17. maí [þjóðhátíðardagur Norðmanna] og gamlárskvöld í senn,“ skrifaði blaðamaður Dagbladet.

Fram eftir degi streymdu sífellt fleiri stuðningsmenn í miðbæinn og eftir leikinn var sungið út um allan bæ.

„Það er algjör ringulreið hérna! Fólk ýtir hvert við öðru, hoppar og missir skóna sína. En stemmningin er frábær,“ sagði fréttamaður Dagbladet á hallarstéttinni.

Umfjöllun Dagbladet um fólkið í miðborg Osló í kvöld.Dagbladet
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