Taylor Swift og Travis Kelce eru gift

Tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í það heilaga í New York-borg í gærkvöldi. Gríðarstór veisla var haldin í Madison Square Garden en mikil leynd var yfir athöfninni. Grínistinn Adam Sandler gaf hjónin saman.
Kelce bað Swift í ágúst 2025 og fóru að berast fregnir fyrir nokkrum dögum að parið ætlaði að halda heljarinnar brúðkaup á Madison Square Garden-leikvellinum.
Fregnir fóru að berast fyrir nokkrum dögum að Swift og Kelce stefndu á brúðkaup þessa helgi og við tók heljarinnar uppsetning fyrir utan leikvanginn. Til að mynda voru settar gardínur fyrir alla glugga leikvangsins, lögreglan girti af svæðið í kringum hann og voru allir jeppar með skyggðum rúðum.
Fyrsti viðburðurinn var á fimmtudagskvöld þar sem talið er að um hundrað manns hafi verið boðið í eins konar fyrirpartý. Þá var athöfnin sjálf og stór veisla á föstudagskvöld þar sem talið er að um þúsund hafi verið á gestalistanum.
Fjölmiðlafulltrúi Swift segir að brúðarkjóll hennar hafi verið hannaður af Jonathan Anderson, sem er hönnuður tískuhússins Christian Dior. Swift var ekki með brúðarmey heldur stóð Austin Swift, bróðir hennar, henni við hlið. Jason Kelce, bróðir Travis, var svaramaður brúðgumans.
Fréttaveitan AP greinir frá því að töluverðum fjölda stórstjarna hafi verið boðið. Meðal gesta voru Bradley Cooper, Hugh Grant, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Steven Spielberg, Camila Gbello og Tom Brady. Einnig er leikkonan Zoë Kravitz sögð hafa mætt en hún er núna sögð vera trúlofuð söngvaranum Harry Styles. Styles og Swift eru sögð hafa verið að stinga saman nefjum í nokkra mánuði árið 2012.
Töluverð leynd var yfir athöfninni og veislunni sjálfri en parið tilkynnti að þau væru gengin í hjónaband með því að birta mynd á skjá fyrir utan leikvöllinn. Þar stóð „JUST&T MARRIED“ sem er vísun í nöfn hjónanna.
Allir gestirnir sem mættu fóru inn í gegnum tjald svo spenntir aðdáendur sem stóðu fyrir utan gátu ekki rekið augun í þá. Eftir að gestirnir höfðu sýnt fram á að þeim væri í raun boðið voru allir símar teknir. Engar myndir hafa hingað til verið birtar úr brúðkaupinu sjálfu.
Samkvæmt boðskortinu gaf grínistinn Adam Sandler hjónin saman, ákvörðun sem kemur án efa nokkrum á óvart. Er hann kallaður vinur hjónanna en Kelce er meðal íþróttamanna sem birtust í kvikmyndinni Happy Gilmore 2.
Taylor Swift er ein frægasta tónlistarkona heims og vakti nýlegt tónleikaferðalag hennar, Eras Tour, mikla athygli. Travis Kelce er atvinnumaður í bandarískum fótbolta og spilar hann í NFL-deildinni fyrir Kansas City Chiefs. Parið hóf samband sitt árið 2023 og bað Kelce hennar í ágúst 2025.