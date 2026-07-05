Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 07:01 Mohamed Salah og félagar í egypska landsliðinu unnu sinn leik í 32-liða úrslitum í vítakeppni og eru önnur tveggja Afríkuþjóða sem eru enn á lífi. Getty/Hector Vivas Sjö afrísk landslið duttu út í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Það standa því bara tvö eftir og afríska innrásin á HM er orðin hálfmáttlítil miðað við í hvað stefndi. Mikið var skrifað og skrafað um frábæran árangur afrísku landsliðanna á HM í fótbolta en níu af tíu komust upp úr sínum riðli og fóru í útsláttarkeppnina í heimsmeistarakeppninni í ár. Liðin náðu framúrskarandi árangri í riðlakeppninni en hins vegar hefur ekki gengið jafn vel í 32-liða úrslitunum hingað til. Aðeins Marokkó og Egyptalandi tókst að komast áfram í sextán liða úrslitin. Marokkó, sem komst í undanúrslit á síðasta HM, vann Holland í vítaspyrnukeppni en Egyptar þurftu einnig vítaspyrnukeppni til að slá út Ástralíu. Engri Afríkuþjóð tókst að vinna leik í útsláttarkeppninni í venjulegum leiktíma eða framlengingu. Í sextán liða úrslitunum verða sjö Evrópuþjóðir, þrjár Norður- og Mið-Ameríkuþjóðir og fjórar Suður-Ameríkuþjóðir en aðeins tvær þjóðir frá Afríku. Framan af virtist einhver bölvun fylgja 86. mínútunni því hún reyndist Afríkuþjóðunum mikill örlagavaldur. Suður-Afríka, Fílabeinsströndin, Kongó og Senegal féllu öll úr á svekkjandi hátt á lokamínútum leikja sinna. Þrjú þeirra (Senegal, Kongó og Fílabeinsströndin) fengu á sig mark á nákvæmlega sömu mínútu leiksins, hinni að því er virðist bölvuðu 86. mínútu. Norðmaðurinn Erling Haaland sendi leikmenn Fílabeinsstrandarinnar í táradalinn, Englendingurinn Harry Kane sló Kongó út úr mótinu með sínu öðru marki á lokakaflanum og Belgía hélt sér á lífi með marki frá Romelu Lukaku á 86. mínútu, áður en seint jöfnunarmark (90. mínúta) og enn seinna sigurmark (120+5. mínúta) Belganna fylgdu í kjölfarið. Suður-Afríka fékk ekki á sig eina mark dagsins gegn Kanada á 86. mínútu, en liðið féll úr leik eftir mark í uppbótartíma (90+2. mínúta). Alsír tapaði síðan sannfærandi 2-0 á móti Svisslendingum og Gana átti ekki eitt skot á markið í 1-0 tapi á móti Kólumbíu en í báðum leikjum lenti afríska liðið snemma undir og ógnaði lítið sem ekkert eftir það. Marokkó komst í átta liða úrslitin í gær en Egyptar þurfa að vinna heimsmeistara Argentínu ætli Afríkuþjóðirnar að vera tvær sem koma svo langt í keppninni í ár. Afríka átti eina þjóð í átta liða úrslitunum fyrir fjórum árum (Marokkó) en enga í keppnunum 2014 og 2018. Árið 2010 var Gana eini fulltrúi Afríku í átta liða úrslitum. HM 2026 í fótbolta Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Fótbolti Baulað á enska landsliðið Fótbolti Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Fótbolti Joey Chestnut gleypti 66 pylsur og vann í átjánda sinn Sport Fleiri fréttir Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Óvissa er um framtíð Rashford ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Baulað á enska landsliðið Maður dagsins á HM: Fékk viðurnefnið „slátrarinn“ Fékk yfir tuttugu milljónir fylgjenda á mótinu Glæsimark Sveindísar innsiglaði sigurinn Kólumbía áfram með eins marks sigri Vill endurgera AI myndband sem sprengdi netið Átti Yamal skilið að vera maður leiksins? Jóhannes Karl: „Erum hérna til þess að sækja sigra“ Sunderland hafnar tilboði gamla þjálfara hans Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Grænhöfðaeyjar grátlega nálægt því að senda heimsmeistarana heim Heldur toppsætinu í Færeyjum Sjá meira