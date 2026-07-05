Fótbolti

Afríska inn­rásin á HM stöðvuð í fæðingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mohamed Salah og félagar í egypska landsliðinu unnu sinn leik í 32-liða úrslitum í vítakeppni og eru önnur tveggja Afríkuþjóða sem eru enn á lífi.
Mohamed Salah og félagar í egypska landsliðinu unnu sinn leik í 32-liða úrslitum í vítakeppni og eru önnur tveggja Afríkuþjóða sem eru enn á lífi. Getty/Hector Vivas

Sjö afrísk landslið duttu út í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Það standa því bara tvö eftir og afríska innrásin á HM er orðin hálfmáttlítil miðað við í hvað stefndi.

Mikið var skrifað og skrafað um frábæran árangur afrísku landsliðanna á HM í fótbolta en níu af tíu komust upp úr sínum riðli og fóru í útsláttarkeppnina í heimsmeistarakeppninni í ár.

Liðin náðu framúrskarandi árangri í riðlakeppninni en hins vegar hefur ekki gengið jafn vel í 32-liða úrslitunum hingað til.

Aðeins Marokkó og Egyptalandi tókst að komast áfram í sextán liða úrslitin.

Marokkó, sem komst í undanúrslit á síðasta HM, vann Holland í vítaspyrnukeppni en Egyptar þurftu einnig vítaspyrnukeppni til að slá út Ástralíu. Engri Afríkuþjóð tókst að vinna leik í útsláttarkeppninni í venjulegum leiktíma eða framlengingu.

Í sextán liða úrslitunum verða sjö Evrópuþjóðir, þrjár Norður- og Mið-Ameríkuþjóðir og fjórar Suður-Ameríkuþjóðir en aðeins tvær þjóðir frá Afríku.

Framan af virtist einhver bölvun fylgja 86. mínútunni því hún reyndist Afríkuþjóðunum mikill örlagavaldur.

Suður-Afríka, Fílabeinsströndin, Kongó og Senegal féllu öll úr á svekkjandi hátt á lokamínútum leikja sinna. Þrjú þeirra (Senegal, Kongó og Fílabeinsströndin) fengu á sig mark á nákvæmlega sömu mínútu leiksins, hinni að því er virðist bölvuðu 86. mínútu.

Norðmaðurinn Erling Haaland sendi leikmenn Fílabeinsstrandarinnar í táradalinn, Englendingurinn Harry Kane sló Kongó út úr mótinu með sínu öðru marki á lokakaflanum og Belgía hélt sér á lífi með marki frá Romelu Lukaku á 86. mínútu, áður en seint jöfnunarmark (90. mínúta) og enn seinna sigurmark (120+5. mínúta) Belganna fylgdu í kjölfarið. Suður-Afríka fékk ekki á sig eina mark dagsins gegn Kanada á 86. mínútu, en liðið féll úr leik eftir mark í uppbótartíma (90+2. mínúta).

Alsír tapaði síðan sannfærandi 2-0 á móti Svisslendingum og Gana átti ekki eitt skot á markið í 1-0 tapi á móti Kólumbíu en í báðum leikjum lenti afríska liðið snemma undir og ógnaði lítið sem ekkert eftir það.

Marokkó komst í átta liða úrslitin í gær en Egyptar þurfa að vinna heimsmeistara Argentínu ætli Afríkuþjóðirnar að vera tvær sem koma svo langt í keppninni í ár.

Afríka átti eina þjóð í átta liða úrslitunum fyrir fjórum árum (Marokkó) en enga í keppnunum 2014 og 2018. Árið 2010 var Gana eini fulltrúi Afríku í átta liða úrslitum.

HM 2026 í fótbolta Afríkukeppnin í fótbolta

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