Mikil óvissa er um framtíð Marcus Rashford sem er eins og er leikmaður Manchester United. Enska félagið hefur ekki verið duglegt á félagsskiptamarkaðnum það sem af er sumri.
Marcus Rashford fór á láni til Barcelona á síðasta tímabili og gátu spænsku meistararnir keypt enska landsliðsmanninn á 26 milljónir punda eftir lánið. Barcelona ákvað ekki að nýta sér kaupréttinn og virðist Rashford aftur verða leikmaður Manchester United.
Rashford hefur sagt í viðtölum að hann hefði viljað leysa félagsmálin fyrir heimsmeistaramótið en hann vill hafa fulla einbeitingu á heimsmeistaramótinu. Ekkert verður því gert í félagsmálum hans fyrr en eftir heimsmeistaramót.
Enginn leikmaður hefur verið keyptur hjá Manchester United það sem af er sumri. Stjórnendur liðsins hafa lofað leikmannakaupum eftir að Manchester United tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.