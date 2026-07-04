Kólumbía mætti Gana í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í nótt. Þar sigraði Kólumbía 1-0 en mörkin hefðu getað verið fleiri.
Strax í byrjun leiks var ljóst hvaða lið væri sterkari aðilinn í leiknum og það reyndist vera Kólumbía. Á 14. mínútu leiksins var Luis Suarez með boltann hægra megin við teig Gana og náði að senda fyrirgjöf í teiginn þrátt fyrir að vera með mann í sér. Þar var Jhon Arias einn og óvaldaður og skallaði hann boltann örugglega í netið.
Nú þegar Ganverjar voru marki undir myndi maður halda að þeir myndu byrja að sækja meira til að jafna leikinn en Kólumbíumenn voru líklegri til að bæta við marki. Mark Arias var þó eina markið sem kom í fyrri hálfleiknum.
Sá Maður sem sýndi mestan lit í liði Gana var Lawrence Ati-Zigi í marki þeirra. Hann átti nokkrar góðar vörslur þar sem Kólumbíumenn komust í góð færi.
Ekki náði Kólumbía að skora fleiri mörk og tryggði liðið sig áfram í 16-liða úrslit með eins marks sigri. Þar er Sviss mótherji liðsins og má búast við æsispennandi leik milli þeirra.