Fótbolti

Átta leik­menn Túnis féllu á lyfja­prófi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Túnisar áttu agalegt heimsmeistaramót.
Túnisar áttu agalegt heimsmeistaramót. Getty/Alejandro Espino

Ólöglegt efni mældist í blóði átta leikmanna landsliðs Túnis sem féll á dögunum úr leik á HM karla í fótbolta. Þeim verður þó ekki refsað fyrir.

Túnis tapaði öllum þremur leikjum sínum á HM, fyrir Hollandi, Svíþjóð og Japan, samanlagt 2-12 og féll því úr keppni eftir riðlakeppnina án stiga.

Þjálfari liðsins, Sabri Lamouchi, var rekinn eftir fyrsta leik, 5-1 tap fyrir Svíþjóð, á heimsmeistaramóti sem flestir Túnisar vilja eflaust gleyma sem fyrst.

Reglubundin lyfjapróf eru framkvæmd á heimsmeistaramótinu og efnið clenbuterol mældist í sýnum átta leikmanna Túnis. Efnið er á bannlista Alþjóðalyfjastofnuninnar, WADA. Það er gjarnan notað af vaxtarræktarköppum til að missa fitu og viðhalda vöðvum í aðdraganda keppna.

Það mun þó að líkindum enginn leikmannana átta hljóta refsingu vegna mælinganna. Rannsókn hefur leitt að því líkur að efnið hafi mælst í leikmönnunum sökum mengaðra matvæla í höfuðstöðvum liðsins í Mexíkó.

Clenbuterol er nýtt til að bæta vöðvum á nautgripi fyrir slátrun í Mexíkó.

Efnið hefur valdið vandræðum á stórmótum áður. Á HM U17 í fótbolta árið 2011 mældist clenbuterol í sýnum yfir 100 leikmanna. Hvorki WADA né FIFA gripu til refsinga þar sem allt benti til mengaðra matvæla, rétt eins og í tilfelli Túnisa.

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