Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Valur Páll Eiríksson skrifar 3. júlí 2026 14:10 Túnisar áttu agalegt heimsmeistaramót. Getty/Alejandro Espino Ólöglegt efni mældist í blóði átta leikmanna landsliðs Túnis sem féll á dögunum úr leik á HM karla í fótbolta. Þeim verður þó ekki refsað fyrir. Túnis tapaði öllum þremur leikjum sínum á HM, fyrir Hollandi, Svíþjóð og Japan, samanlagt 2-12 og féll því úr keppni eftir riðlakeppnina án stiga. Þjálfari liðsins, Sabri Lamouchi, var rekinn eftir fyrsta leik, 5-1 tap fyrir Svíþjóð, á heimsmeistaramóti sem flestir Túnisar vilja eflaust gleyma sem fyrst. Reglubundin lyfjapróf eru framkvæmd á heimsmeistaramótinu og efnið clenbuterol mældist í sýnum átta leikmanna Túnis. Efnið er á bannlista Alþjóðalyfjastofnuninnar, WADA. Það er gjarnan notað af vaxtarræktarköppum til að missa fitu og viðhalda vöðvum í aðdraganda keppna. Það mun þó að líkindum enginn leikmannana átta hljóta refsingu vegna mælinganna. Rannsókn hefur leitt að því líkur að efnið hafi mælst í leikmönnunum sökum mengaðra matvæla í höfuðstöðvum liðsins í Mexíkó. Clenbuterol er nýtt til að bæta vöðvum á nautgripi fyrir slátrun í Mexíkó. Efnið hefur valdið vandræðum á stórmótum áður. Á HM U17 í fótbolta árið 2011 mældist clenbuterol í sýnum yfir 100 leikmanna. Hvorki WADA né FIFA gripu til refsinga þar sem allt benti til mengaðra matvæla, rétt eins og í tilfelli Túnisa. HM 2026 í fótbolta Túnis Mexíkó Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Sjá meira