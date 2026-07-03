Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 13:44 Lögreglumenn á vakt fylgjast með fótboltaáhugafólki ganga á leik í Kaupmannahöfn. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard Berg Sænskur lögreglumaður er látinn eftir að hafa slasast alvarlega þegar uppþot brutust út í miðborg Kaupmannahafnar þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá. Þetta staðfestir Åsa Bergman, formaður Lögreglusambandsins, við Expressen á föstudag. Samstarfsmenn mannsins hafa einnig haldið minningarathöfn. Gerandinn sem bent var á gaf sig sjálfur fram við dönsku lögregluna en hinn handtekni maður neitar sök. Sænski lögreglumaðurinn Christian Zedig var barinn til bana í Kaupmannahöfn. BREAKING:An eyewitness has told the Danish newspaper Ekstra Bladet what happened when Swedish football fan Christian Zedig was stomped to death by an African gang while watching the Norway - Ivory Coast game at a fan zone in Copenhagen:“A group of 7 or 8 young men arrived at… pic.twitter.com/OmOUoqH9Yx— Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026 „Ég er niðurbrotin og þetta er svo djöfulli sárt,“ skrifar eiginkona hans á Facebook. Á föstudaginn héldu samstarfsmenn hans minningarathöfn. Það var fyrir sextán liða úrslitaleik Svíþjóðar og Frakklands sem uppþot brutust út á Islands Brygge í miðborg Kaupmannahafnar, þar sem sýnt var frá HM-leikjum á risaskjá. „Þú varst svo glaður að fara til Kaupmannahafnar til að horfa á Svíþjóð mæta Frakklandi á risaskjá. Þú náðir aldrei að sjá þann leik,“ skrifar eiginkona hans í færslu. Þegar lögreglan kom á staðinn fannst hinn 32 ára Christian Zedig með alvarlega áverka. Samkvæmt upplýsingum frá Smålands-Tidningen reyndi hann að stöðva slagsmálin og varð þá fyrir grófu ofbeldi. View this post on Instagram A post shared by Expressen (@expressen) Christian Zedig, sem starfaði sem lögreglumaður, lést af sárum sínum. „Lífi barna okkar var snúið á hvolf. Þínu lífi lauk vegna þess að einhverjir aðrir tóku þá ákvörðun. Einhverjir aðrir tóku þá ákvörðun að börnin okkar eigi að alast upp án besta pabba í heimi og að ég eigi að lifa lífi án besta eiginmanns í heimi,“ skrifar eiginkonan. Lögreglusambandinu bárust fréttirnar á fimmtudagsmorgun. „Okkur hafa borist þær upplýsingar að samstarfsmaður sé látinn og minningarathöfn var haldin á stöðinni í dag,“ sagði Åsa Bergman, formaður Lögreglusambandsins. Að sögn Åsu Bergman var Christian Zedig í fríi í Kaupmannahöfn og ekki á vakt þegar atvikið átti sér stað. Maðurinn sem grunaður er um verknaðinn, og sem lögreglan hafði lýst eftir, gaf sig sjálfur fram við lögregluna á föstudagsmorgun. Á föstudag fór fram gæsluvarðhaldsúrskurður yfir honum í héraðsdómi Kaupmannahafnar. Samkvæmt danska BT er maðurinn úrskurðaður í gæsluvarðhald fyrir að hafa veitt Zedig eitt högg. Gerandinn á að hafa slegið fast í kjálka eða háls, sem varð til þess að Christian Zedig féll í jörðina. Maðurinn sem grunaður er hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldi. Hann var dæmdur fyrir morðtilraun árið 2017 og fékk þá sjö ára fangelsisdóm. Nú er hann grunaður um vægari líkamsárás. Dómarinn hefur nú tilkynnt að hinn grunaði verði í gæsluvarðhaldi í 26 daga frá og með deginum í dag. HM 2026 í fótbolta Danmörk Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? 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