Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Tómas Arnar Þorláksson skrifar 3. júlí 2026 13:07 Rod Coronado, leiðangursstjóra Bandero. vísir/vilhelm Bandero hefur enn ekki komist í grennd við hvalveiðibáta Hvals þrátt fyrir yfirlýsingar um að skip Paul Watson-samtakanna stefni nú harðbyri í átt að hvalamiðum. Mast hefur nú að minnsta kosti þrjú atvik til rannsóknar þar sem grunur liggur á um að ekki hafi verið staðið með réttum hætti að veiðum. Samkvæmt myndskeiði sem Paul Watson-samtökin birtu á samfélagsmiðlum hafa Hvalur 8 og Hvalur 9 nú yfirgefið Hvalfjörð og eru farnir aftur á veiðar á sjó úti eftir brælu síðustu daga. Þau segja Bandero nú vera á ferðinni í átt að hvalamiðum en skipið hefur verið á siglingu við tólf mílna landhelgi Íslands síðustu daga. Undirbúningur sé hafinn til að mæta skipum Hvals hf. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Kristján Loftsson forstjóra Hvals síðustu daga og vikur án árangurs. Þá hafa starfsmenn Hvals ekki gefið kost á viðtali en þeir hafa fengið þau fyrirmæli að ræða ekki við fréttamiðla. Samkvæmt heimildum fréttastofu sigldu hvalveiðibátarnir úr Hvalfirði í gær um hádegisbilið. Samkvæmt upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar er staðan óbreytt og Bandero enn fyrir utan landhelgi. Þór, varðskip gæslunnar, er enn í grennd við Bandero og fylgist grannt með för þess. Skipið sé ekki í nálægð við hvalveiðiskipin. Þóra J. Jónasdóttir, yfirdýralæknir Matvælastofnunar, segir í samtali við fréttastofu að rannsókn standi enn yfir á atviki þar sem hvalur háði hálftíma dauðastríð. Vonir eru bundnar við að rannsókn ljúki í næstu viku. Hún tekur fram að öll tilvik þar sem framkvæmd veiðanna uppfyllir ekki ákvæði reglugerðar um veiðar á langreyðum séu rannsökuð sérstaklega. Hún staðfestir að þrjú atvik séu til skoðunar. Eftirlitsmaður frá Matvælastofnun hefur verið um borð við veiðar á átta hvölum af þeim ellefu sem hafa verið veiddir hingað til. „Það eru allavega þrjú tilfelli til sérstakrar skoðunar hvað varðar framkvæmd veiðanna.“ Leiðangur Bandero er kenndur við Aðgerð 86 sem vísar til leiðangurs Sea Sheppard-samtakanna frá árinu 1986 þar sem búnaður Hvals var eyðilagður og tveimur hvalveiðibátum var sökkt. Rod Coronado sem tók þátt í skemmdarverkunum 1986 leiðir nú Aðgerð 86 um borð Bandero. Hann ítrekar í skriflegu svari til fréttastofu að ekki komi til greina að stefna lífi eða heilsu skipverja á hvalveiðiskipunum eða Þór í hættu. Hann telur Íslendinga skammast sín fyrir hvalveiðar og meðferð á dýrunum sem að hans mati einkennist af vanvirðingu. Hann segir stjórnvöld geta stöðvað för Bandero með því að stöðva hvalveiðar. Rætt verður nánar við Rod Coronado, leiðangursstjóra Bandero, í kvöldfréttum Sýnar. Hvalir Hvalfjarðarsveit Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Sjá meira