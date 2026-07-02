Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn

Á þriðjudag vakti myndband af uppátæki starfsmanns Hvals hf. sem lék sér að limi hvalhræs sem Hvalur 8 dró að landi mikla athygli. Uppátækið virðist ekki vera einsdæmi en ljósmynd frá árinu 2023 sýni starfsmann Hvals í svipuðu látæði.
Myndband frá því á þriðjudag sýnir ungan starfsmann Hvals hf. meðal annars ota lim hvals að tökumanni Vísis, sem var við tökur á svæðinu. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra brást illa við uppátæki starfsmannsins í viðtali í kvöldfréttum á Sýn sama dag og sagði starfsfólkinu að haga sér eins og fullorðið fólk. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, var afar ósáttur við ummæli Hönnu Katrínar og sagði hana eiga að standa með starfsfólki Hvals, ekki gagnrýna það.
Katrín Oddsdóttir lögmaður hnýtir í ummæli Vilhjálms í Facebook-færslu og segir „þjóðsöngs-tippadansinn“ ekki hafa verið einsdæmi. Á ljósmynd frá árinu 2023 sjáist starfsmaður Hvals bregða á leik með lim hvals sem dreginn hafði verið á land. Hún segir myndina sanna „að þessi ömurlega vanvirðing gagnvart dýrunum er ekki ný á nálinni.“
Hún telji ólíklegt að ljósmyndari hafi fangað 0,01 prósent tilvika þar sem starfsmenn komi ekki fram með fagmennsku og virðingu í tvígang. Hún spyr hvort ekki sé komið gott af því að verja vitleysuna þó að einhverjir á Akranesi fái vel borguð sumarstörf sirka þriðja hvert ár.
„Þetta er og verður villimannsleg tímaskekkja sem svertir orðspor þeirra sem stunda veiðar á Íslandi, með tilheyrandi hættu á skerðingu atvinnufrelsis þúsunda.
Enginn nema þú [Vilhjálmur Birgisson] virðist lengur hafa geð á að svara fyrir störf Hvals hf. sem einkennast af margs konar lögbrotum. Það næst ekki einu sinni í hárnetsprinsinn Kristján [Loftsson],“ segir Katrín.
Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals hf., hefur ekki orðið við beiðnum fréttastofu um viðtal í vikunni.
Myndbandið af uppátæki starfsmannsins má sjá hér að neðan.
Rúv greindi frá því að hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 hefðu haldið til veiða á ný í dag. Mikið umtal hefur verið um hvalveiðar síðustu daga. Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum Hvals og Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og leyfi Hvals afturkallað.