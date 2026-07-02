Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Andri Broddason skrifar 2. júlí 2026 23:15 Barir á Englandi fá leyfi fyrir lengri opnunartíma á meðan liðið spilar á heimsmeistaramótinu í fótbolta Peter Powell/Getty Images Breska þingið hefur gefið börum á Englandi leyfi til að hafa opið til fimm um morguninn á mánudaginn þegar England mætir Mexíkó í 16-liða úrslitum HM í fótbolta. Leikurinn mun byrja klukkan eitt eftir miðnætti á enskum tíma. Þingið í Bretlandi hefur gefið leyfi fyrir bari og skemmtistaði til að hafa opið til fimm á mánudaginn eða þangað til leikurinn klárast. Þingið getur gefið þetta leyfi ef viðburðurinn hefur mikil áhrif á þjóðina. Forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, sagði að það er frábært að barir geti verið opnir þangað til leikurinn klárast. Viðburðir eins og heimsmeistaramótið dragi samfélagið saman og mikilvægt sé að ýta undir það. Það vakti athygli þegar Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, hvatti foreldra til að leyfa krökkunum sínum að vaka fram eftir og fylgjast með leiknum. Menntamálaráðherra Bretlands, Bridget Phillipson, sagði að þrátt fyrir að leikurinn væri seint og krakkar væru að vaka fram eftir gætu þeir alveg mætt í skólann daginn eftir. Fjölskyldur verða að taka þessa ákvörðun sjálfar og taka tillit til aldurs barna. Ekki verður gefinn frídagur í Englandi daginn eftir leikinn. HM 2026 í fótbolta England Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Fótbolti Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Íslenski boltinn „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Fótbolti Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti Fleiri fréttir Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Ekki hrifinn af því að spila í bakverði Forseti Grænhöfðaeyja: „Við getum unnið Argentínu 1-0“ Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Forveri Freys tekur við af honum Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Hvað er að gerast hjá Manchester United? Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Sjá meira