Fótbolti

Barir á Eng­landi opnir lengur á meðan Eng­land spilar

Andri Broddason skrifar
Barir á Englandi fá leyfi fyrir lengri opnunartíma á meðan liðið spilar á heimsmeistaramótinu í fótbolta
Barir á Englandi fá leyfi fyrir lengri opnunartíma á meðan liðið spilar á heimsmeistaramótinu í fótbolta Peter Powell/Getty Images

Breska þingið hefur gefið börum á Englandi leyfi til að hafa opið til fimm um morguninn á mánudaginn þegar England mætir Mexíkó í 16-liða úrslitum HM í fótbolta. Leikurinn mun byrja klukkan eitt eftir miðnætti á enskum tíma.

Þingið í Bretlandi hefur gefið leyfi fyrir bari og skemmtistaði til að hafa opið til fimm á mánudaginn eða þangað til leikurinn klárast. Þingið getur gefið þetta leyfi ef viðburðurinn hefur mikil áhrif á þjóðina.

Forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, sagði að það er frábært að barir geti verið opnir þangað til leikurinn klárast. Viðburðir eins og heimsmeistaramótið dragi samfélagið saman og mikilvægt sé að ýta undir það.

Það vakti athygli þegar Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, hvatti foreldra til að leyfa krökkunum sínum að vaka fram eftir og fylgjast með leiknum.

Menntamálaráðherra Bretlands, Bridget Phillipson, sagði að þrátt fyrir að leikurinn væri seint og krakkar væru að vaka fram eftir gætu þeir alveg mætt í skólann daginn eftir. Fjölskyldur verða að taka þessa ákvörðun sjálfar og taka tillit til aldurs barna. Ekki verður gefinn frídagur í Englandi daginn eftir leikinn.

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