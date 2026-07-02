Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn

Uefa hefur staðfest að leikmenn munu ekki fá rautt spjald fyrir að hylja munninn sinn þegar talað er við mótherja í keppnum á vegum sambandsins. Þessi regla var sett á HM eftir atvik sem gerðist í leik á vegum Uefa.
Nokkrir leikmenn hafa fengið rautt spjald á heimsmeistaramótinu í fótbolta fyrir það að hylja munn sinn þegar verið er að þræta við andstæðing. Nú síðast fékk Ekvadorinn Piero Hincapie rautt spjald undir lok leiks gegn Mexíkó í 32-liða úrslitum.
Reglan byrjaði eftir deilur milli Vinicur jr. og Gianluca Prestianni í leik Real Madrid og Benfica í Meistaradeildinni. Vinicius ásakaði Prestianni fyrir að nota orð sem innihélt kynþáttafordóma en Prestianni neitaði sök. Erfitt var fyrir dómara að staðfesta hvað Prestianni sagði þar sem hann huldi munn sinn. Að lokum var hann settur í bann fyrir að nota orð sem var niðrandi gagnvart samkynhneigðum.
Gianni Infantino, forseti Fifa, vildi ekki sjá þetta gerast á heimsmeistaramótinu og setti því reglu að leikmenn fá einfaldlega rautt spjald fyrir að hylja munninn. Uefa hefur ekki litist vel á þessa reglu og ætlar ekki að innleiða hana.
Uefa er hins vegar að stefna á að innleiða regluna sem leyfir myndbandsdómgæslu að stíga inn í ef horn er ranglega dæmt. Það hefur gerst yfir tuttugu sinnum á heimsmeistaramótinu að myndbandsdómgæsla hefur breytt horni í markspyrnu.