Fótbolti

Beint rautt spjald fyrir að hylja munninn á HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Framkoma Gianluca Prestianni leiddi til þessara breytinga. Angel Martinez/Getty Images

Leikmenn sem hylja munn sinn þegar þeir tala við andstæðing á HM í fótbolta í sumar munu fá beint rautt spjald.

Reglan hefur hlotið viðurnefnið „Vinícius-reglan“ eftir atvik sem átti sér stað milli Vinícius Júnior og Gianluca Prestianni.

Sá síðarnefndi huldi munn sinn þegar hann hreytti einhverjum orðum í leik Benfica og Real Madrid í Meistaradeildinni. Vinícius ásakaði hann um rasisma en Prestianni var á endanum dæmdur í leikbann fyrir hómófóbísk ummæli.

FIFA lagði til þessar breytingar á reglum fótboltans fyrir heimsmeistaramótið í sumar og IFAB, alþjóða sambandið sem sér um regluverk fótboltans, samþykkti.

Samhliða þessum breytingum hefur verið samþykkt að leikmenn sem ganga af velli í mótmælaskyni við dómarann fái beint rautt spjald. Það var gert í kjölfar þess að senegalska landsliðið gekk af velli í úrslita Afríkukeppninnar gegn Marokkó.

Senegal vann leikinn á endanum en var svipt Afríkumeistaratitlinum í dómssal síðar meir.

