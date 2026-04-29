Beint rautt spjald fyrir að hylja munninn á HM

Leikmenn sem hylja munn sinn þegar þeir tala við andstæðing á HM í fótbolta í sumar munu fá beint rautt spjald.
Reglan hefur hlotið viðurnefnið „Vinícius-reglan“ eftir atvik sem átti sér stað milli Vinícius Júnior og Gianluca Prestianni.
Sá síðarnefndi huldi munn sinn þegar hann hreytti einhverjum orðum í leik Benfica og Real Madrid í Meistaradeildinni. Vinícius ásakaði hann um rasisma en Prestianni var á endanum dæmdur í leikbann fyrir hómófóbísk ummæli.
FIFA lagði til þessar breytingar á reglum fótboltans fyrir heimsmeistaramótið í sumar og IFAB, alþjóða sambandið sem sér um regluverk fótboltans, samþykkti.
Samhliða þessum breytingum hefur verið samþykkt að leikmenn sem ganga af velli í mótmælaskyni við dómarann fái beint rautt spjald. Það var gert í kjölfar þess að senegalska landsliðið gekk af velli í úrslita Afríkukeppninnar gegn Marokkó.
Senegal vann leikinn á endanum en var svipt Afríkumeistaratitlinum í dómssal síðar meir.