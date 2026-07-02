Vildi spila undir De Zerbi

Sandro Tonali hefur gengið til liðs við Tottenham frá Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Hann segir að Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, hafi spilað stóran þátt í því að ganga til liðs við Lúndúnaliðið.
Tottenham er búið að vera virkt á félagsskiptamarkaðnum og keypti miðjumanninn Sandro Tonali á yfir 92 milljónir punda sem eru yfir 107 milljónir evra. Tonali segist vera spenntur að spila undir stjórn Roberto De Zerbi, þjálfara Tottenham, en fleiri lið höfðu áhuga á ítalska miðjumanninum.
Þetta er metfjárhæð sem Tottenham hefur eytt í einn leikmann. Tonali spilaði 35 leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili fyrir Newcastle og gaf hann tvær stoðsendingar. Hann náði ekki að skora í deildinni á síðasta tímabili en hann er varnarsinnaður miðjumaður.
Þrátt fyrir að þjálfarinn hafi spilað stóran þátt nefndi Tonali að fjölskyldan hans væri tilbúin að breyta til. Hann er búinn að búa með konu sinni í Newcastle í þrjú ár en þau eignuðust son í fyrra sem hann segir hafa breytt lífi hans.
Tonali er annar stóri leikmaður Newcastle sem fer í sumar en Anthony Gordon fór frá liðinu til Barcelona fyrr í sumar. Þrátt fyrir það segist Tonali hafa skilið við félagið á góðum nótum og óskar hann þeim alls hins besta.