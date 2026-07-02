Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Hólmfríður Gísladóttir skrifar 2. júlí 2026 11:24 Páfagarður hefur bannfært bæði presta og fylgjendur bræðralagsins. Getty/Harold Cunningham Allir prestar og fylgjendur Bræðralags Píusar X (SSPX) hafa verið bannfærðir, eftir að bræðralagið stóð fyrir vígslu fjögurra biskupa í Sviss í gær. Vígslan fór fram gegn vilja Leó páfa, sem hafði varað hreyfinguna við því að valda frekari sundrung innan kirkjunnar. Kardinálinn Victor Manuel Fernández gaf út yfirlýsingu fyrir hönd Páfagarðs í morgun, þar sem greint var frá bannfæringunni. Bræðralagið var sagt hafa klofið sig frá kaþólsku kirkjunni með gjörningnum. Málið er fyrsta krísann sem Leó hefur þurft að takast á við en hann hefur sett það efst á forgangslistann að vinna að sameiningu og samstöðu innan kirkjunnar. Vísir greindi frá vígslu biskupanna í morgun en um 16.500 manns sóttu athöfnina, meðal annars liðsmenn Forza Nuova og Futuro Nazionale; ítalskra öfgahægri stjórnmálaafla sem eru talin ógna möguleika Giorgiu Meloni forsætisráðherra að ná endurkjöri. Páfagarður Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Fleiri fréttir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Sjá meira