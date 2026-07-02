Erlent

Páfa­garður bannfærir alla presta og fylgj­endur bræðra­lagsins

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Páfagarður hefur bannfært bæði presta og fylgjendur bræðralagsins.
Páfagarður hefur bannfært bæði presta og fylgjendur bræðralagsins. Getty/Harold Cunningham

Allir prestar og fylgjendur Bræðralags Píusar X (SSPX) hafa verið bannfærðir, eftir að bræðralagið stóð fyrir vígslu fjögurra biskupa í Sviss í gær. Vígslan fór fram gegn vilja Leó páfa, sem hafði varað hreyfinguna við því að valda frekari sundrung innan kirkjunnar.

Kardinálinn Victor Manuel Fernández gaf út yfirlýsingu fyrir hönd Páfagarðs í morgun, þar sem greint var frá bannfæringunni. Bræðralagið var sagt hafa klofið sig frá kaþólsku kirkjunni með gjörningnum.

Málið er fyrsta krísann sem Leó hefur þurft að takast á við en hann hefur sett það efst á forgangslistann að vinna að sameiningu og samstöðu innan kirkjunnar.

Vísir greindi frá vígslu biskupanna í morgun en um 16.500 manns sóttu athöfnina, meðal annars liðsmenn Forza Nuova og Futuro Nazionale; ítalskra öfgahægri stjórnmálaafla sem eru talin ógna möguleika Giorgiu Meloni forsætisráðherra að ná endurkjöri.

Páfagarður

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