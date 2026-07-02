Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 09:30 Sébastien Desabre gerði flotta hluti með Kongómenn á HM en dagurinn í gær endaði ekki vel fyrir hann. Getty/Molly Darlington Í um átta mínútur svaraði landsliðsþjálfari Kongó, Sébastien Desabre, spurningum kurteislega áður en blaðamannafundurinn tók óvæntan og sorglegan endi. „Því miður verðum við að tilkynna að faðir þjálfarans er látinn. Við vottum okkar samúð,“ sagði fjölmiðlafulltrúinn. Sébastien Desabre varð mjög alvarlegur á svip, horfði ákveðið á fjölmiðlafulltrúann, þakkaði fyrir sig, stóð upp og yfirgaf blaðamannafundinn. 🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo— Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026 Desabre var nýbúinn að hrósa leikmönnum sínum fyrir sögulega frammistöðu þeirra á mótinu og hafði svarað hefðbundnum spurningum frá fjölmiðlum þegar andrúmsloftið í herberginu varð skyndilega þungt og drungalegt. Það var fjölmiðlafulltrúi landsliðs Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó sem tilkynnti þessar hörmulegu fréttir en hann greip fram í fyrir blaðamannafundinum til að koma þeim á framfæri. Fjölmiðlafulltrúinn ávarpaði samankomna blaðamenn og sagði á frönsku: „Takk fyrir, en við tilkynnum að þjálfarinn hefur misst föður sinn. Innilegar samúðarkveðjur.“ Sýnilega skelkaður Desabre, sem var sýnilega skelkaður og horfði á fulltrúann í algjörri vantrú, þagnaði í nokkrar tilfinningaþrungnar sekúndur. Hann náði aðeins að hvísla lágt „Merci“ áður en hann stóð upp og gekk út úr herberginu um leið og blaðamannafundinum var slitið. Áður en þessar hörmulegu fréttir bundu snöggan endi á kvöldið hafði Desabre lýst yfir gríðarlegu stolti af liði sínu. Hann sagði að lið sitt hefði skilið eftir jákvæða ímynd af fótbolta sínum fyrir heiminn að sjá eftir að hafa veitt Englandi harða keppni á heimsmeistaramótinu á miðvikudag. Kongómenn leiddu í meira en klukkustund í 32-liða úrslitum áður en tvö mörk frá Harry Kane sneru leiknum við á síðustu 15 mínútunum, sem sendi Lýðstjórnarlýðveldið Kongó heim en England áfram í viðureign gegn Mexíkó. „Þegar þú ert fulltrúi landsliðsins verður þú að skilja eftir góða ímynd og ég tel að okkur hafi tekist það,“ sagði Desabre, en lið hans skoraði eftir sjö mínútur og varðist vel áður en það var loks brotið á bak aftur á síðustu 15 mínútunum. Stolt en vonsvikin „Við erum stolt en vonsvikin. Við erum auðvitað vonsvikin yfir því að vera úr leik á heimsmeistaramótinu en við skoruðum fimm mörk á mótinu, spiluðum við lið sem eru mun ofar á styrkleikalistanum og náðum góðum úrslitum,“ sagði Desabre. Desabre kom á óvart með því að beita sóknarsinnaðri leikaðferð en spáð hafði verið, jafnvel af enska þjálfaranum Thomas Tuchel, með fjórum varnarmönnum í stað fimm. „Við vildum nýta breidd vallarins og þurftum pláss. Við vildum líka loka betur á miðjuna og loka leiðinni að (Elliott) Anderson, sem er mikilvægur í uppspili Englendinga,“ sagði Desabre. Þurfti besta framherja heims til að bjarga þeim „Okkur tókst að þjarma að Englandi en þeir brugðust við og það er það sem einkennir þessi stóru lið. Það þurfti besta framherja heims til að bjarga þeim og það er það sem gerist gegn þessum stóru þjóðum. Við gerðum það sem við gátum, við vorum nálægt því að vinna en þetta má líka líta á sem ákveðinn sigur fyrir okkur,“ sagði Desabre. Lýðstjórnarlýðveldið Kongó tók þátt í sínu öðru heimsmeistaramóti, 52 árum eftir fyrstu þátttöku sína árið 1974 þegar landið var þekkt sem Saír, og fékk á sig 13 mörk í þremur leikjum án þess að skora. Að þessu sinni enduðu þeir sem besta liðið í þriðja sæti eftir að hafa gert jafntefli við Portúgal og sigrað Úsbekistan í riðlakeppninni. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, İngiltere maçının ardından yapılan basın toplantısında babasının vefat ettiğini öğreniyor...#beINWC26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hCL0lN0ik6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 2, 2026 HM 2026 í fótbolta Austur-Kongó Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? 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