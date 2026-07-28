Hearts, lið Tómasar Bent Magnússonar, er úr leik í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir 2-0 tap fyrir Sturm Graz í Skotlandi í kvöld. Einvíginu auk 6-0 fyrir austurríska liðið.
Hearts var með bakið upp við vegg fyrir leik kvöldsins í Edinborg eftir slæmt 4-0 tap í fyrri leik einvígisins í Austurríki.
Tómas Bent spilaði lokakafla leiksins í Graz en sat allan tímann á bekknum í kvöld.
Ekki var útlit fyrir að Hearts kæmi til baka í leik kvöldsins en markalaust var í hléi. Hearts var meira með boltann en komst lítt áleiðis í sóknaraðgerðum sínum á meðan Sturm Graz var hættulegra með snörpum sóknum.
Simon Seidl kom Sturm Graz yfir á 64 mínútu og aðeins fjórum mínútum síðar tvöfaldaði Emran Soglo forystuna. Leiknum lauk 2-0 og einvíginu 6-0 fyrir Sturm Graz.
Sturm Graz fer því áfram í næstu umferð í undankeppni Meistaradeildarinnar. Þar mætir austurríska liðið annað hvort Fenerbahce frá Tyrklandi eða Górnik Zabrze frá Póllandi. Þau eigast við í Póllandi annað kvöld en Fenerbahce vann fyrri leikinn 1-0 heima fyrir.
Vegna tapsins í einvígi kvöldsins færist Hearts yfir í Evrópudeildina. Þar mætir liðið sigurvegaranum úr einvígi St. Gallen frá Sviss og Benfica frá Portúgal.
St. Gallen leiðir einvígið óvænt 2-1 eftir fyrri leikinn en liðin eigast við öðru sinni á Leikvangi ljóssins í Lissabon á fimmtudagskvöld.