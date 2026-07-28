Emelía skoraði í fyrsta leik

Emelía Óskarsdóttir byrjar leiktíðina í dönsku úrvalsdeildinni með stæl. Hún skoraði í 3-0 sigri HB Köge á FC Kaupmannahöfn í fyrstu umferð.
HB Köge á titil að verja eftir síðustu leiktíð og hóf þessa með því að heimsækja FCK til Kaupmannahafnar.
Emelía byrjaði í framlínu Köge ásamt hinni írsku Kyra Carusa en sú kom gestunum yfir eftir 17 mínútna leik.
Emelía tvöfaldaði forystuna á 37. mínútu leiksins áður en Carusa innsiglaði 3-0 sigur á 70. mínútu leiksins.
Sunneva Sigurvinsdóttir kom þá inn á sem varamaður í liði FCK á 70. mínútu.
Köge hefur titilvörnina á sigri en FCK, sem er nýliði í deildinni, virðist eiga langt í land hvað varðar að berjast á toppi deildarinnar.