Þúsundir söfnuðust saman fyrir utan þorpið Écône í Sviss í gær til að verða vitni að því þegar fjórir meðlimir Bræðralags Píusar X (SSPX) voru vígðir til biskups. Allir mega eiga von á því að verða bannfærðir.
Leó páfi biðlaði til leiðtoga SSPX fyrr í vikunni um að falla frá fyrirætlunum sínum um að vígja mennina til biskups og sagði það myndu valda frekari sundrung innan kirkjunnar.
Bræðralagið, sem einnig er kennt við stofnandann Marcel Lefebvre, hefur hafnað flestum umbótum á vegum kirkjunnar síðustu áratugi. Það er sagt vilja halda í þá túlkun að kirkjunnar menn og athafnir á vegum hennar séu „nær Guði“ og þannig heilagri en venjulegt fólk.
Þannig snýr presturinn sér að altarinu, með bakið í söfnuðinn, við messu og predikanir eru eingöngu fluttar á latínu.
Bræðralagið, sem er talið eiga sér um 600 þúsund fylgjendur, vígði síðast biskupa árið 1988 en þeir voru bannfærðir strax í kjölfarið. Gert er ráð fyrir að Leó páfi muni grípa til sömu ráðstafana nú.