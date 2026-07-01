Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. júlí 2026 22:17 Youri Tielemans lætur Leandro Trossard heyra það í vatnspásunni í seinni hálfleik í leiknum gegn Senegal. Undir lok hans unnu þeir vel saman. getty/Jared C. Tilton Belgar knúðu fram framlengingu í leiknum gegn Senegölum í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Allt virtist í hers höndum hjá belgíska liðinu en leikmenn sem rifust bjuggu til jöfnunarmarkið. Ekki blés byrlega fyrir Belgíu í leiknum gegn Senegal í Seattle í kvöld. Habib Diarra kom senegalska liðinu yfir á 24. mínútu og í upphafi seinni hálfleiks tvöfaldaði Ismaïla Sarr forskotið. Rudi Garcia, þjálfari Belgíu, kom svo mörgum á óvart þegar hann tók Kevin De Bruyne og Jérémy Doku af velli skömmu eftir að Senegal komst í 0-2. Þegar leikurinn var svo stöðvaður um miðbik seinni hálfleiks, til að leikmenn gætu fengið sér hressingu, hnakkrifust þeir Youri Tielemans og Leandro Trossard. Allt virtist því ganga Belgum í mót. Þeir gáfust þó ekki upp. Romelu Lukaku minnkaði muninn í 1-2 á 86. mínútu og þremur mínútum síðar var staðan orðin jöfn, 2-2. Tielemans skallaði þá boltann í netið eftir fyrirgjöf frá engum öðrum en Trossard, manninum sem hann reifst við tuttugu mínútum áður. Allir vinir.getty/Emilee Chinn Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma og því þurfti að framlengja. Hægt er að fylgjast með gangi mála í leiknum í beinni textalýsingu á Vísi, eða hér fyrir neðan. Sigurvegarinn í leiknum mætir annað hvort Bandaríkjunum eða Bosníu í sextán liða úrslitum 6. júlí. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Kane bjargaði enskum Fótbolti „Þú verður að spyrja hann að því“ Íslenski boltinn Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Belgía - Senegal | Slagur í Seattle Fótbolti Níu ára fór holu í höggi með ömmu og afa Golf Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Fleiri fréttir Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Belgía - Senegal | Slagur í Seattle Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Sjá meira