Fótbolti

Hnakk­rifust en bjuggu svo til jöfnunar­markið saman

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Youri Tielemans lætur Leandro Trossard heyra það í vatnspásunni í seinni hálfleik í leiknum gegn Senegal. Undir lok hans unnu þeir vel saman.
Youri Tielemans lætur Leandro Trossard heyra það í vatnspásunni í seinni hálfleik í leiknum gegn Senegal. Undir lok hans unnu þeir vel saman. getty/Jared C. Tilton

Belgar knúðu fram framlengingu í leiknum gegn Senegölum í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Allt virtist í hers höndum hjá belgíska liðinu en leikmenn sem rifust bjuggu til jöfnunarmarkið.

Ekki blés byrlega fyrir Belgíu í leiknum gegn Senegal í Seattle í kvöld. Habib Diarra kom senegalska liðinu yfir á 24. mínútu og í upphafi seinni hálfleiks tvöfaldaði Ismaïla Sarr forskotið.

Rudi Garcia, þjálfari Belgíu, kom svo mörgum á óvart þegar hann tók Kevin De Bruyne og Jérémy Doku af velli skömmu eftir að Senegal komst í 0-2.

Þegar leikurinn var svo stöðvaður um miðbik seinni hálfleiks, til að leikmenn gætu fengið sér hressingu, hnakkrifust þeir Youri Tielemans og Leandro Trossard. Allt virtist því ganga Belgum í mót.

Þeir gáfust þó ekki upp. Romelu Lukaku minnkaði muninn í 1-2 á 86. mínútu og þremur mínútum síðar var staðan orðin jöfn, 2-2.

Tielemans skallaði þá boltann í netið eftir fyrirgjöf frá engum öðrum en Trossard, manninum sem hann reifst við tuttugu mínútum áður.

Allir vinir.getty/Emilee Chinn

Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma og því þurfti að framlengja. Hægt er að fylgjast með gangi mála í leiknum í beinni textalýsingu á Vísi, eða hér fyrir neðan.

Sigurvegarinn í leiknum mætir annað hvort Bandaríkjunum eða Bosníu í sextán liða úrslitum 6. júlí.

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