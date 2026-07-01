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miðvikudagur 1. júlí 2026
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Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Enski boltinn
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