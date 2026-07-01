Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“

Harry Kane bjargaði andliti enska fótboltalandsliðsins þegar það mætti Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í dag. Landsliðsþjálfari Englands hrósaði honum eftir leikinn.
England lenti undir strax á 7. mínútu í Atlanta í dag þegar Brian Cipenga skoraði fyrir Kongó.
Staðan var 0-1 fyrir Kongómenn allt þar til á 75. mínútu þegar Kane jafnaði með skallamarki. Ellefu mínútum síðar tryggði hann Englendingum svo sigurinn með frábæru skoti. Lokatölur 2-1, Englandi í vil.
„Þetta er það sem við búumst við af honum. Ég held að þetta sé það sem hann býst við af sjálfum sér,“ sagði Thomas Tuchel, þjálfari enska liðsins, eftir leikinn í dag.
„Erfiðir og jafnir leikir. Harry er hérna til að klára þá. Hann er frábær.“
Skiptingar Tuchels gáfu góða raun í dag en einn af þeim sem komu inn á, Anthony Gordon, lagði bæði mörk Englands upp.
„Allt mótið hefur orkan og liðsandinn verið fyrsta flokks. Allir eru meðvitaðir um hvar við erum í keppninni og hvað þarf til. Ég held að öllum líði vel þegar þeir spila eða eru valdir til að klára leiki vegna þess sem andinn í hópnum gerir fyrir leikmennina,“ sagði Tuchel.
Næsti leikur Englands er gegn heimaliði Mexíkó á Azteca-leikvanginum aðfaranótt mánudags.