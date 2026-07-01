Kane bjargaði enskum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. júlí 2026 18:00 Harry Kane fagnar með Jude Bellingham eftir að hafa jafnað í 1-1 gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í Atlanta í dag. getty/Richard Pelham Harry Kane kom Englandi til bjargar gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í dag. Englendingar lentu undir en Kane skoraði tvö mörk undir lok leiksins og skaut enska liðinu áfram, 2-1. England mætir heimaliði Mexíkó í sextán liða úrslitum HM á sunnudaginn. Þegar stundarfjórðungur var til leiksloka var England undir, 0-1, og á leið heim. En þá jafnaði Kane metin með skalla eftir fyrirgjöf frá Anthony Gordon. Ellefu mínútum síðar varði Lionel Mpasi, markvörður Kongó, frá Jude Bellingham. Boltinn barst til Gordons sem sendi hann á Kane. Hann stillti sig af, þrumaði boltanum svo upp í nærhornið og skoraði sigurmark Englands. Kane er kominn með fimm mörk á HM og Englendingar geta þakkað honum fyrir að vera ekki á heimleið. Kongómenn náðu forystunni strax á 7. mínútu þegar Brian Cipenga skoraði með skoti sem Jordan Pickford, markvörður Englendinga, réði ekki við. Enska liðið sótti í sig veðrið eftir vatnspásuna í fyrri hálfleik og sóknirnar buldu á marki Kongó. En Mpasi var í stuði og varði nokkrum sinnum frábærlega, meðal annars tvo skalla frá Bellingham. Englendingar vildu svo fá vítaspyrnu þegar Kane féll í vítateignum eftir viðskipti við Mpasi en ekkert var dæmt. Kongómenn leiddu í hálfleik og allt þar til fimmtán mínútur lifðu leiks. En þá tók Kane málin í sínar hendur og skaut Englendingum áfram. HM 2026 í fótbolta