„Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ Smári Jökull Jónsson skrifar 1. júlí 2026 18:58 Samdrátturinn á byggingamarkaði hefur gert það að verkum að fyrirtæki í geiranum eru farin að segja upp starfsfólki. Vísir/Sigurjón/Anton Brink Samdráttur í byggingariðnaði hefur gert það að verkum að fyrirtæki eru farin að horfa út fyrir höfuðborgarsvæðið í leit að verkefnum og þá bjóða margfalt fleiri í sama verkið nú en áður. Uppsagnir eru í geiranum og dæmi um að starfsmannafjöldi hafi helmingast hjá einu fyrirtæki. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist umtalsvert síðustu mánuði og samkvæmt tölum Samtaka iðnaðarins voru 1158 atvinnulausir í maí samanborið við 896 í maí í fyrra, aukning um 29%. Á annað hundrað starfsmönnum hefur til að mynda verið sagt upp í pípulögnum undanfarið og dæmi eru um fyrirtæki þar sem starfsmönnum hefur fækkað um nokkra tugi. „Hvað viðkemur nýbyggingamarkaðnum, þá er verulegur samdráttur þar og menn eru að segja upp mannskap“ segir Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður Félags pípulagningameistara. Fleiri bjóða í verk og fyrirtæki leita á landsbyggðina Staðan er verst hjá þeim sem vinna verk við nýbygginar. Og áhrifin eru margvísleg. „Þegar menn hafa verið að bjóða í verk þá hafa þetta verið tveir eða þrír að bjóða í sama verk. Nú er breyting á þessu og menn eru að sjá allt að fjórtán eða fimmtán fyrirtæki að bjóða í sama verkið.“ Dæmi eru um fyrirtæki sem bjóði undirverð í verkefni og að fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu leiti annað. „Menn sem eru með fyrirtæki hér á höfuðborgarsvæðinu eru farin að bjóða í verk úti á landi, víðsvegar um land. Þetta er breyting sem hefur ekki verið áður að menn eru farnir að leita út fyrir höfuðborgarsvæðið til að halda einhverri lágmarksveltu til að missa ekki mannskapinn.“ „Þetta er starfsemi sem er erfitt að endurræsa“ Þá sé erfiðara fyrir nema að komast á samning hjá meistara. Störfin sem standi eftir, t.d. í laxeldi eða gagnaverum séu of sérhæfð. „Það hefur haldist vel í hendur að taka inn nema í þessar nýbyggingar, byrja þar og í þessum viðgerðum og breytingum. En að fara í þessi sérhæfðari verkefni, það er aðeins erfiðara í dag.“ Böðvar kallar eftir aðgerðum stjórnvalda sem þurfi að stíga inn með aðgerðir sem lækki stýrivexti og dragi úr verðbólgu. Óveðursský séu á lofti í haust og markaðurinn megi ekki kólna enn frekar. „Þetta er starfsemi sem er erfitt að endurræsa, það er svo mikið undir þegar svona stórar byggingaframkvæmdir koðna niður og það er erfitt að ræsa það aftur.“ Byggingariðnaður Vinnumarkaður Húsnæðismál Stéttarfélög Mest lesið Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Innlent Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Tveimur sagt upp á Bifröst Innlent Fleiri fréttir „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Sjá meira