Breiðablik hefur selt unga framherjann Arnar Bjarka Gunnleifsson til danska stórliðsins Bröndby IF. Hann mun klára tímabilið með Breiðablik og fer til Danmerkur í janúar á næsta ári.
Arnar Bjarki Gunnleifsson er aðeins fimmtán ára gamall og varð á dögunum næstyngsti markaskorari í sögu efstu deildar á Íslandi í fótbolta. Sá yngsti er Alexander Rafn Pálmason og náði hann því meti á síðasta tímabili.
Hann skoraði í 3-1 sigri Breiðabliks á KA og einnig í 4-1 tapi liðsins á móti Víking og hefur Arnar Bjarki því komið sterkur inn í lið Breiðabliks og þannig fengið verðskuldaða athygli hjá erlendum félögum. Einnig kom hann sterkur inn í leik gegn Víkingi í Mjólkurbikarnum þar sem Breiðablik tryggði sig í úrslitaleik með sigri í leiknum.
Samningurinn við Bröndby IF hefst ekki fyrr en í janúar á næsta ári og getur Arnar Bjarki því klárað tímabilið hjá Breiðablik.