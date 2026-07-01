Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. júlí 2026 22:55 Youri Tielemans fagnar eftir að hafa skorað sigurmark Belgíu gegn Senegal. getty/Alex Grimm Belgía er komin í sextán liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir ótrúlegan endurkomusigur á Senegal, 3-2, í Seattle. Youri Tielemans skoraði sigurmark Belga þegar fimm mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í framlengingu. Senegalar voru í frábærri stöðu og leiddu 0-2 þegar fjórar mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. En Belgar gáfust ekki upp, jöfnuðu með tveimur mörkum með skömmu millibili og því þurfti að framlengja. Undir lok hennar fékk Belgía vítaspyrnu sem Tielemans skoraði úr. Senegalar voru mun sterkari aðilinn lengst af í venjulegum leiktíma. Á 13. mínútu átti Ismaïla Sarr skot í stöng. Tólf mínútum átti hann skalla í sömu stöng, boltinn hrökk til Habibs Diarra sem skoraði. Á 51. mínútu tvöfaldaði Sarr forskot Senegals. Hann fékk þá langa sendingu inn fyrir belgísku vörnina frá Moussa Niakhaté og þrumaði boltanum framhjá Thibaut Courtois. Skömmu síðar tók Rudi Garcia, þjálfari Belgíu, bæði Kevin De Bruyne og Jérémy Doku af velli. Belgar virtust vera á heimleið en eygðu von eftir að Romelu Lukaku skoraði eftir fyrirgjöf Thomas Meunier á 86. mínútu. Þremur mínútum síðar sendi Leandro Trossard boltann inn á vítateiginn á Youri Tielemans sem var á undan Mory Diaw, markverði Senegals, og skallaði boltann í netið. Þeir Trossard og Tielemans höfðu skammast hvor í öðrum í vatnspásunni í seinni hálfleik en sameinuðu krafta sína til að búa jöfnunarmarkið til á elleftu stundu. Fátt markvert gerðist í framlengingunni, allt þar til Dodi Lukébakio átti skot í slá senegalska marksins. Andartaki áður féll Tielemans við eftir tæklingu Lamines Camara. Við tók mikil reikistefna en eftir að hafa skoðað atvikið á skjá við hliðarlínuna dæmdi Héctor Saíd Martínez Sorto, dómari leiksins, vítaspyrnu. Tielemans tók hana, skoraði af öryggi og sendi Belga áfram. Í sextán liða úrslitum mætir Belgía sigurvegaranum úr leik Bandaríkjanna og Bosníu. HM 2026 í fótbolta