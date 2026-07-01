Mótmæli voru haldin í Suður-Afríku í gær víðs vegar um landið. Mótmælendur krefjast þess að óskráðir innflytjendur séu látnir yfirgefa landið en mótmælendahópar settu fram óformlegan „frest“ fyrir óskráða innflytjendur til þess að yfirgefa landið í síðasta mánuði. „Herferð“ þeirra gegn innflytjendum í landinu hefur leitt til þess að tugþúsundir hafa flúið öryggis síns vegna.
Verslunum og fyrirtækjum hafi verið lokað í Durban, borg við austurströnd Suður-Afríku, þar sem nokkur þúsund mótmælendur örkuðu fylktu liði um götur miðborgarinnar segir í umfjöllun BBC.
Mótmælendahópar höfðu sett fram „frest“ fyrir óskráða innflytjendur til þess að yfirgefa landið í júní en sá „frestur“ rann út í gær. Á dögunum fyrir frestinn hafi þúsundir flúið heimili sín öryggis síns vegna. Lögreglan í Suður-Afríku segir að meira en 25 þúsund manns, flestir frá öðrum Afríkuríkjum, hafi verið sendir til síns heimalands.
Þar hafi mótmælendur afhent embættismönnum minnisblað með kröfum sínum. Leiðtogi hópsins March and March sem stendur fyrir mótmælunum segði mótmælin halda áfram hvern fimmtudag næstu sex mánuði til að krefja stjórnvöld um aðgerðir í innflytjendamálum. Annar mótmælandi segir þá ætla að „þrýsta á lögregluna“ að handtaka útlendinga sem dvelji ekki löglega í landinu, í samtali við BBC.
Hér að neðan má sjá myndband af mótmælum í Jóhannesborg frá fréttaveitunni AP.
Lögreglan, auk hersins í landinu, hafi verið kölluð út vegna ótta um að ofbeldi brytist út meðal mótmælenda, í Durban og hlutum Jóhannesborgar. Lögregluyfirvöld segja mótmælin hafa farið að mestu leyti friðsamlega fram.
Cyril Ramaphosa, forseti Suður-Afríku, hafi hitt nokkra leiðtoga mótmælendahópanna aðfaranótt gærdagsins til að draga úr spennu. Hann hafi ítrekað við mótmælendur að haga sér friðsamlega en jafnframt viðurkennt að umbætur séu nauðsynlegar í innflytjendamálum landsins.