Rapparinn Swae Lee hélt tónleika í Austurbæjarbíói um helgina og skemmti sér svo á næturklúbbnum Auto. Farangur hans týndist hins vegar á leið til landsins og því góð ráð dýr. Eftir að hafa leitað sér að nærbuxum í götufatabúðinni Coppermine heillaðist hann af merkinu, verslaði stóran hluta af lagernum og var klæddur í merkið frá toppi til táar á tónleikunum.
Bandaríski tónlistarmaðurinn Swae Lee, sem er þekktastur sem annar helmingur tvíeykisins Rae Sremmurd og fyrir lögin „Unforgettable“ og „Sunflower“, hélt tónleika í Austurbæjarbíói laugardaginn 15. ágúst.
Sjá einnig: Swae Lee heldur tónleika á Íslandi
Ferðin fór þó brösuglega af stað því farangur bæði Swae Lee og teymis hans skilaði sér ekki þegar hópurinn lenti á landinu. Þá voru góð ráð dýr og fóru skipuleggjendur tónleikanna hjá Garcia Events með tónlistarmanninn í verslunarleiðangur.
„Hann var búinn að týna öllum farangrinum og svo var hringt í mig til að taka á móti honum og hann var ótrúlega næs,“ segir Haraldur Davíð Björnsson, stofnandi Coppermine, við blaðamann.
„Þetta var algjörlega súrrealískt. Hann kom inn til að ná sér í nærföt og fór út með hálfa búðina, og svo stóð hann á sviðinu í fötunum okkar,“ segir Haraldur og bætir við að teymið hafi keypt fatnað fyrir meira en milljón króna.
Swae Lee var síðan klæddur frá toppi til táar í Coppermine á sviðinu í Austurbæjarbíói og hrósaði merkinu sérstakleg á tónleikunum þar sem hann kallaði Coppermine uppáhalds fatamerkið. Þá sást hann í fötum merkisins á næturklúbbnum Auto á bæði föstudags- og laugardagskvöld. Myndbönd af Swae Lee á tónleikunum og Auto má sjá hér að neðan: