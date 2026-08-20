Lífið

Týndi far­angrinum og klæddist ís­lensku merki frá toppi til táar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Swae Lee var ánægður með Harald og félaga hjá Coppermine.
Swae Lee var ánægður með Harald og félaga hjá Coppermine.

Rapparinn Swae Lee hélt tónleika í Austurbæjarbíói um helgina og skemmti sér svo á næturklúbbnum Auto. Farangur hans týndist hins vegar á leið til landsins og því góð ráð dýr. Eftir að hafa leitað sér að nærbuxum í götufatabúðinni Coppermine heillaðist hann af merkinu, verslaði stóran hluta af lagernum og var klæddur í merkið frá toppi til táar á tónleikunum.

Bandaríski tónlistarmaðurinn Swae Lee, sem er þekktastur sem annar helmingur tvíeykisins Rae Sremmurd og fyrir lögin „Unforgettable“ og „Sunflower“, hélt tónleika í Austurbæjarbíói laugardaginn 15. ágúst.

Sjá einnig: Swae Lee heldur tónleika á Íslandi

Ferðin fór þó brösuglega af stað því farangur bæði Swae Lee og teymis hans skilaði sér ekki þegar hópurinn lenti á landinu. Þá voru góð ráð dýr og fóru skipuleggjendur tónleikanna hjá Garcia Events með tónlistarmanninn í verslunarleiðangur.

„Hann var búinn að týna öllum farangrinum og svo var hringt í mig til að taka á móti honum og hann var ótrúlega næs,“ segir Haraldur Davíð Björnsson, stofnandi Coppermine, við blaðamann.

„Þetta var algjörlega súrrealískt. Hann kom inn til að ná sér í nærföt og fór út með hálfa búðina, og svo stóð hann á sviðinu í fötunum okkar,“ segir Haraldur og bætir við að teymið hafi keypt fatnað fyrir meira en milljón króna.

Swae Lee var síðan klæddur frá toppi til táar í Coppermine á sviðinu í Austurbæjarbíói og hrósaði merkinu sérstakleg á tónleikunum þar sem hann kallaði Coppermine uppáhalds fatamerkið. Þá sást hann í fötum merkisins á næturklúbbnum Auto á bæði föstudags- og laugardagskvöld. Myndbönd af Swae Lee á tónleikunum og Auto má sjá hér að neðan:

Tónlist Tíska og hönnun Tónleikar á Íslandi


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.