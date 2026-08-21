Lögmaður Brian Hickerson, kærasta bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna andláts Panettiere. Þetta er í fyrsta sinn Hickerson eða lögmaður hans tjá sig opinberlega eftir að Panettiere fannst látin síðastliðinn sunnudag.
Erlendir fjölmiðlar segja að yfirlýsing Hickerson hafi verið send frá Sloan Ellis, lögmanni Hickerson. „Andlát Hayden er enn til rannsóknar og það er mikilvægt að rannsóknin fái að hafa sinn gang,“ segir Ellis að því er segir í frétt TMZ.
Hickerson var staddur í íbúðinni í Greenville í Suður-Karólínu þegar hin 36 ára Panettiere fannst látin, að því er segir í lögregluskýrslum.
„Eins og greint hefur verið frá opinberlega þá hefur lögregla staðfest að ekki sé grunur um að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað,“ segir Ellis.
Lögmaðurinn vill að öðru leyti ekki tjá sig um málið. „Af virðingu við nánustu aðstandendur Hayden og yfirstandandi rannsókn verða ekki gefnar frekari yfirlýsingar að svo stöddu.“
Bandarískir fjölmiðlar hafa áður greint frá því að Brian Hickerson og bróðir hans Zach hafi verið staddir í íbúðinni þegar lögregla kom að Panettiere látinni. Þá á að hafa fundist poki með lyfjum sem Panettiere á að hafa neytt, en bandaríska fíkniefnalögreglan (DEA) kemur einnig að rannsókn málsins.
Panettiere og Hickerson höfðu átt í stormasömu sambandi með hléum frá 2018.
Panettiere hóf leiklistarferil sinn ung að árum og kom fram í sápuóperum en varð svo þekktari í kjölfar hlutverks í Remember The Titans frá árinu 2000 með Denzel Washington. Þá ljáði hún Dot rödd sína í Pixar-myndinni A Bug's Life frá 1998.
Panettiere varð síðar fræg fyrir að leika klappstýruna Claire Bennet í ofurhetjudramanu Heroes áður en hún fór með hlutverk kántrísöngkonunnar Juliette Barnes í sex þáttaröðum af Nashville.
Hún hlaut tvær Golden Globe-tilnefningar fyrir bestu leikkonu í aukahlutverki í þáttunum. Meðal kvikmynda sem Panettiere hefur leikið í eru Bring It On: All Or Nothing frá 2006, Raising Helen og Scream 4 og Scream VI sem Kirby Reed.
Leikkonan Hayden Panettiere lést á sunnudaginn, aðeins 36 ára gömul, en hún er ein af mörgum barnastjörnum sem sködduðust við að alast upp í Hollywood og báru þess aldrei bætur. Börn sem frá unga aldri eru berskjölduð fyrir gráðugum og stjórnsömum foreldrum, bransafólki sem misnotar stöðu sína, stöðugu áreiti fjölmiðla og auðveldu aðgengi að vímuefnum.
Kærasti Hayden Panettiere og bróðir hans voru í íbúðinni þegar hún lét lífið um helgina. Þeir tóku á móti fyrstu lögregluþjónunum sem mættu á staðinn, en um er að ræða íbúð í eigu fjölskyldu þeirra í Greenville í Suður-Karólínu. Bræðurnir fylgdust með endurlífgunartilraunum sjúkraflutningamanna.
Vladimir Klitschko, barnsfaðir leikkonunnar Hayden Panettiere, segir fjölskylduna í mikilli sorg. Panettiere hafi yfirgefið þessa jörð allt of snemma og að þó svo að þau hafi ekki verið saman hafi hún verið mikilvægur hluti lífs hans og móðir dóttur þeirra, Kayu. Hann biður um frið til að glíma við sorgina og andlát hennar.
Lögreglufulltrúar í Greenville í Suður-Karólínufylki í Bandaríkjunum voru sendir að fjölbýlishúsi þar sem leikkonan Hayden Panettiere dvaldi í gær eftir að þeim barst tilkynning um meðvitundarlausa konu. Ekki liggur fyrir hvað dró hina 36 ára gömlu Panettiere til dauða en það virðist á öllu sem andlátið hafi ekki borið að með saknæmum hætti. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.
Leikkonan Hayden Panettiere er látin. Hún var 36 ára gömul. Panettiere var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og fyrir kvikmyndirnar Scream 4 og Scream 6.