Þegar flugfreyjan Sigríður Birna Jónsdóttir áttaði sig á því að buxurnar hennar hefðu verið teknar í misgripum í útiklefa Vesturbæjarlaugar dó hún ekki ráðalaus. Hún vafði hálfkláraðri peysu sem hún hafði meðferðis um sig miðja og arkaði því næst ásamt syni sínum og tveimur frændum yfir í Ísbúð Vesturbæjar. Þar tók við henni hópur túrista sem brá heldur betur í brún við að sjá konu koma sér fyrir aftast í röðinni, á brókinni.
„Ég er alltaf að lenda í einhverju svona rugli,“ segir Sigríður, oftast kölluð Sigga Birna, í samtali við blaðamann en hún setti í gær inn færslu á Facebook-hverfishópinn Vesturbærinn og auglýsti eftir ljósbrúnum buxum ásamt hlébarðamynstruðu belti sem einhver hafði tekið í misgripum, eða ófrjálsri hendi, úr kvennaútiklefanum í Vesturbæjarlaug.
„Það voru ógeðslega margir í klefanum og ég var bara, bíddu, hvað er að frétta af því að þær [buxurnar] voru sko undir gallajakkanum mínum,“ segir Sigga. Það hafi öllu verið snúið á hvolf í klefanum við leit að buxunum.
„Ég fór í afgreiðsluna, bara á rassinum, og var bara að spyrja hvort það gæti einhver hjálpað mér að leita að buxunum,“ segir hún.
Frændur hennar, fimm og sjö ára, hafi verið í heimsókn á landinu en þeir búi í Queens-hverfi í New-York og því hafi ekki verið í stöðunni að hætta við það að koma við í ísbúð á leið heim úr kvöldsundi.
Hún hafi haft hálfklárað prjónaverkefni í sundtöskunni sem hún vafði um sig miðja á köflum, handklæðið hafi eiginlega ekki komið til greina; það hafi verið svo kalt og blautt.
„Það er bara svoleiðis og þar voru fullt af túristum,“ segir Sigga en það hafi liðið um klukkustund frá því að hún gekk út úr anddyri sundlaugarinnar, á brókinni, og þar til hún var komin heim til sín.
„Í ísbúðinni stendur maður fyrir framan mig sem er alltaf að snúa sér við til að kíkja á mig og ég er þarna að reyna að hafa peysuna yfir. Ég hugsaði síðan: Guð minn góður, það myndi kannski einhver segja eitthvað við okkur,“ segir hún og bætir við: „En svo var enginn að spá í þessu nema kannski bara ég.“
Hún var sem fyrr segir í sundi með frændum sínum en sonur hennar, átta ára, kippti sér lítið sem ekkert upp við þetta tiltæki móður sinnar. Honum fannst það aðallega bara „skemmtilegt og fyndið“. Sömu sögu má ekki segja um dóttur hennar, tíu ára.
„Eftir að ég kom inn, hún var heima, þá sko dó hún,“ segir Sigga og hefur eftir dóttur sinni: „Fórstu svona út, hvar varstu svona? Þú ert brjáluð.“
Það kom í ljós skömmu eftir að hún auglýsti eftir buxunum á Facebook, og flestir í ummælakerfinu höfðu reiknað með að þeim hefði verið stolið, að fyrrum samstarfskona hennar hafði tekið þær með sér heim fyrir slysni.
„Við vorum að spjalla á fullu í klefanum en ég var bara að fara í sturtu og þá var hún að klæða sig,“ segir Sigga og bætir hlæjandi við: „Já, já, svo tekur hún bara fötin mín.“
Sjálf segist Sigga ekki með nokkru móti geta verið ósátt út í hana, þetta sé of kostulegt. Hún sé þó líklega í hópi þeirra sem mættu teljast seinheppnustu konur Íslands.