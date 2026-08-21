Þessi hafa safnað mestu fyrir Reykjavíkumaraþonið

Reykjavíkurmaraþonið er eftir innan við sólarhring og hafa þegar safnast rúmar 200 milljónir króna til góðgerðarfélaga. Fjöldi hlaupara hefur safnað miklum fjárhæðum til styrktar hinum ýmsu góðgerðarfélögum og samtökum.
Alls eru rúmlega 14.500 skráðir í hin ýmsu hlaup Reykjavíkurmaraþonsins á morgun og skiptast hlaupastyrkirnir í tvo ólíka hópa, styrki sem hlauparar hafa safnað og styrki sem hlaupahópar hafa safnað.
Þegar þessi frétt er skrifuð hafa safnast rúmar 217 milljónir króna en sú tala á vafalaust eftir að stækka töluvert enda hlaupið á morgun og svo verður söfnunin opin fram á mánudaginn 24. ágúst.
Hér að neðan er þeir fimm hlauparar sem hafa safnað mestu og þeir fimm hlaupahópar sem hafa safnað mestu. Samanlagt hafa þau safnað meira en tuttugu milljónum króna.
Úr hópi hlaupara hefur Eiður Rafn Gunnarsson, sem hleypur heilt maraþon fyrir Píeta-samtökin, safnað mestu eða rúmlega 4,2 milljónum króna, þegar þetta er skrifað.
Eiður Rafn sagðist í kvöldfréttum Rúv hlaupa fyrir Píeta eftir að hafa lent í veikindum þegar hann var yngri, glímt við kvíða og nýtt sér ýmsa þjónustu heilbrigðiskerfisins.
„Og eftir að maður lendir í einhverju svona, þótt það sé komið í baksýnisspegilinn, þá situr þetta eftir í manni,“ sagði Eiður Rafn um söfnunina í Rúv.
„Þú ert kannski að taka lokapróf í háskóla og lendir í kvíðakastatörn, þá verður einhver að vera til staðar fyrir þig. Ég get ekki ímyndað mér að vera með mína fjölskyldu og mína vini á sínum tíma. Þess vegna finnst mér samtökin skipta svo miklu máli,“ sagði hann um Píeta-samtökin við Rúv.
Hlauparinn sem hefur safnað næstmestu er Sigurbjörg Ýr Guðmundsdóttir sem hefur safnað rúmum 2,6 milljónum af þriggja milljón króna markmiði og hleypur fyrir son sinn, Magnús Mána, sem veiktist alvarlega árið 2023 og hefur verið í krefjandi endurhæfingu síðan þá.
„Íslenska ríkið hefur tekið ákvörðun um að útvega ekki bestu mögulegu endurhæfingu fyrir fólk sem glímir við taugaraskanir og höfum við fjölskyldan því þurft að leita erlendis til að fá bestu mögulegu endurhæfingu sem í boði er í heiminum í dag fyrir Magnús Mána. Þrátt fyrir að það sé skylda ríkisins að útvega bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á, samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, hefur ríkið aðeins tekið þátt í kostnaðinum af litlum hluta,“ segir Sigurbjörg um endurhæfinguna.
Magnús hefur verið í endurhæfingu í samtals 23 vikur í Madríd yfir eins og hálfs árs tímabil og bættust þrjár vikur við í júlí og ágúst. Kostnaðurinn við hverja viku er rúm milljón króna þannig að í lok sumars verður kostnaður við endurhæfinguna í Madríd kominn upp í tæpar þrjátíu milljónir króna.
„Ég hleyp þess vegna til að styðja við áframhaldandi endurhæfingu Magnúsar Mána og að hann geti áfram notið bestu endurhæfingar sem völ er á,“ segir móðir hans.
Guðjón Norðfjörð hleypur heilt maraþon fyrir ABC barnahjálp og hefur safnað rúmum 2,3 milljónum af einnar milljónar króna markmiði.
„Ég ætla að hlaupa heilt maraþon í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka og styrkja í leiðinni ABC barnahjálp. Markmiðið er að halda áfram að styðja við uppbyggingu starfs ABC skólans í Bobo Dioulasso í Búrkína Fasó.
Ævar Ólafsson er í fjórða sæti yfir hlaupara sem hafa safnað mestu og hleypur hálfmaraþon fyrir styrktarfélagið Börn með krabbamein og er liðsmaður í Stuðningsliðinu. Hann hefur safnað um 1,5 milljón króna af 2,5 milljóna króna markmiði.
Jón Árni Árnason hleypur þriggja kílómetra skemmtiskokk og hefur safnað 1,2 milljón króna af einnar milljónar króna markmiði sínu fyrir MND-félagið á Íslandi en hann er sjálfur með sjúkdóminn.
„Ég er nýlega hættur að nota hækjur dagsdaglega, nema þegar um lengri vegalengdir er að ræða, og markmiðið mitt er að reyna að klára þessa 3 km hækjulaus. Það verður klárlega áskorun, en áskorun sem ég ætla að taka!“ segir Jón Árni um hlaupið.
„Ég er svo heppinn að fá lyf við þessum skelfilega sjúkdómi sem hefur hangið yfir mér síðastliðið ár. Þess vegna langar mig að nota þetta tækifæri til að safna fyrir MND félag Íslands og styrkja þannig þau sem eru ekki jafn heppin og ég, ásamt fjölskyldum þeirra og aðstandendum,“ segir hann.
Síðastliðið ár hafi verið upp og niður hjá honum en hann sé heppinn með fólkið í kringum sig sem hefur staðið þétt við bakið á honum.
„Þannig að nú er stefnan sett: 3 km, vonandi án hækja, fyrir gott málefni. Ef þið hafið tök á að styrkja MND félag Íslands í leiðinni, sama hversu lítið eða mikið, þá væri það ómetanlegt.“
Af hlaupahópum sem hafa safnað mestu hefur einn hlaupahópur safnað langmestu, eða rúmum 6,5 milljónum af 5 milljóna króna markmiðið. Sá hlaupahópur hleypur til minningar um nöfnur sem féllu frá fyrir aldur fram.
„Þessi hópur er stofnaður til minningar um tvær einstakar Sólveigar Huldu sem kvöddu okkur alltof snemma. Sólveig Hulda, móðir, eiginkona, amma, vinkona og samstarfskona, lést skyndilega 22. febrúar 2026. Aðeins þremur mánuðum síðar fæddist litla dóttir okkar, Sólveig Hulda Egilsdóttir, þann 15. maí 2026 og fékk aðeins einn dag með okkur áður en hún lagði af stað í sína síðustu ferð,“ segir um hópinn á síðu Reykjavíkurmaraþonsins.
„Þótt sorgin sé djúp finnum við huggun í þeirri hugsun að þær séu saman. Litla Sólveig Hulda okkar fékk að fara beint í fang ömmu sinnar, þar sem þær geta sungið, hlegið og passað hvor aðra þar.“
Hópurinn hleypur til styrktar Hollvinasamtökum Sjúkrahússins á Akureyri en Sólveig Hulda eldri starfaði á sjúkrahúsinu og bar hag spítalans og fólksins þar fyrir brjósti. Með söfnuninni vill hópurinn láta eitthvað fallegt leiða af sér í ólýsanlegri sorginni.
„Við viljum heiðra minningu tveggja dýrmætra Sólveigar sem skildu eftir sig meira ljós, meiri ást og meiri áhrif en orð fá lýst. Takk fyrir að hlaupa með okkur, styrkja málefnið eða minnast þeirra með okkur. Hver stuðningur skiptir máli og hjálpar okkur að halda minningu þeirra á lofti.“
Hlaupahópurinn sem hefur safnað næstmestu eru Karfarnir, fjölskylda sem kennir sig við Karfavoginn, sem hleypur fyrir Ljósið, endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda. Karfarnir hafa safnað tæpri 1,4 milljón króna af 1,5 milljón króna markmiði.
„Stórfjölskylda sem kennir sig við Karfavoginn þar sem afi og amma bjuggu ætlar að reima á sig hlaupaskóna. Ein okkar stendur í stórræðum og hefur Ljósið reynst henni og hennar nánustu vel. Við viljum því sýna þakklæti okkar í verki og söfnum áheitum fyrir Ljósið með því að hlaupa öll sem eitt, hvert á eigin forsendum og dekkum allar vegalengdir hlaupsins,“ segir um hópinn.
„Aldursbilið er breitt, yngsti þátttakandi er ekki orðinn 1 árs og sá elsti 77 ára. En saman náum við markinu og styðjum í leiðinni okkar konu við að ná sínu marki og við Ljósið í þeirra mikilvæga starfi.“
View this post on Instagram A post shared by Ljósið (@ljosid_endurhaefing)
A post shared by Ljósið (@ljosid_endurhaefing)
Hlaupahópurinn Fyrir Vigni er í þriðja sæti en þau hlaupa fyrir Píeta-samtökin í minningu Vignis Más Björnssonar, sem féll fyrir eigin hendi fyrir tíu árum, og hafa safnað rúmlega 1,1 milljón króna, tvöfalt meira en hálfrar milljónar króna markmiðinu sem þau settu sér.
„Í ár eru tíu ár liðin frá því að sonur, bróðir og vinur okkar, Vignir Már Björnsson, féll fyrir eigin hendi. Tíu ár er langur tími af söknuði, en á þessum tímamótum langar okkur að gera eitthvað sem getur skipt máli fyrir aðra – í hans nafni,“ segir hópurinn um söfnunina.
„Þess vegna ætlum við að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu og safna fyrir Píeta samtökin. Með hlaupinu viljum við heiðra minningu Vignis og leggja okkar af mörkum til að styðja við þau sem glíma við sjálfsvígshugsanir, syrgjendur og aðstandendur. Píeta samtökin vinna ómetanlegt starf með því að veita stuðning, hlustun og von þegar mest á reynir.“
Fjórða sætið vermir Team Albert sem hefur safnað rúmlega 1,1 milljón króna af milljón króna markmiði og hleypur í minningu Alberts Leós Haagensen, umhverfis- og byggingarverkfræðings, sem lést fyrr á árinu eftir skammvinna glímu við heilaæxli.
„Við hlaupum til minningar um kæran samstarfsfélaga okkar, Albert Leó Haagensen, sem lést 1. janúar síðastliðinn. Jafnframt hlaupum við til styrktar Ljósinu, sem veitti Alberti ómetanlegan stuðning á lokametrum lífsins,“ segir hópurinn um söfnunina.
Fimmti atkvæðamesti hópurinn er Fyrir mömmu sem hleypur fyrir Ljósið, Endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda, til minningar um hjúkrunarfræðinginn Guðbjörgu Pálsdóttur sem lést fyrr á árinu eftir baráttu við krabbamein. Þau settu sér milljón króna markmið og náðu því.
„Við systkinin og pabbi ætlum að hlaupa í minningu elsku mömmu til styrktar Ljóssins. Með því viljum við þakka Ljósinu fyrir þeirra ómetanlega stuðning og mikilvæga starf,“ segir hópurinn.