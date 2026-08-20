Haldið verður hátíðlega upp á afmæli Reykjavíkurborgar á Menningarnótt laugardaginn næstkomandi, 22. ágúst. Gestir og gangandi geta sótt ríflega fjögur hundruð viðburði á borð við bekkpressukeppni, vöfflukaffi, spunamaraþon og blómakransagerð.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri setur hátíðina formlega klukkan 12:30 hjá DJ Margeiri á Klappastíg og boðið verður upp á afmælisköku í tilefni dagsins. Reykjavíkurborg fékk kaupstaðarréttindi þann 18. ágúst 1786 og er því haldið upp á 240 ára afmæli höfuðborgarinnar á laugardaginn næstkomandi.
Hátíðarsvæðið teygir sig frá Lönguhlíð í Austurbæ, Hagatorgi í Vesturbæ og út á Granda. Í samráði við lögreglu verður hluti miðborgarinnar lokaður fyrir akandi umferð til að tryggja öryggi gesta.
Reykjavíkurmaraþonið verður að sjálfsögðu á sínum stað en þegar hafa tæp fjórtán þúsund skráð sig til leiks. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, ræsir hlaupið klukkan 08:15.
Sjá nánar: Víðtækar götulokanir á nýrri hlaupaleið Reykjavíkurmaraþons
Bylgjan verður með fjörutíu ára afmælistónleika í Hljómskálagarðinum en þar koma fram Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM95BLÖ. Að auki verða matarvagnar á staðnum fyrir svanga gesti. Dagskrá hefst klukkan 18 en einnig verða tónleikarnir í beinu streymi hér á Vísi.
Á Tónaflóði á Arnarhóli í ár stígur einvala lið tónlistarfólks á stokk en tónleikarnir hefjast klukkan 19:00. Fram kemur tvíeykið Jói Pé og Króli, ásamt leynigestum, ísfirska tónlistarkonan Árný Margrét, rokkbandið Spacestation, popparinn og Eurovision-farinn Daði Freyr og vinirnir Páll Óskar og Benni Hemm Hemm. Flugeldasýning hefst að tónleikunum loknum, klukkan 22:00.
Þá verður tónlistarhátíðin Ingólfsfest haldin í fyrsta sinn á Ingólfsstræti frá klukkan 12 til 20. Fram koma DJ Eisi, Inspector Spacetime, ISSI, NUSSUN og HÚGÓ, ásamt fleirum.
Plötusnúðurinn DJ Margeir hefur í rúm tíu ár haldið blokkarpartýið MOMENT á Klapparstíg á Menningarnótt. Tónleikarnir hafa alltaf verið ókeypis en í ár verða þeir haldnir til styrktar Minningarsjóði Bryndísar Klöru og gestir hvattir til að styrkja sjóðinn. Þá mun Margeir jafna öll framlög sem berast, allt að 500 þúsund krónum.
Bílskúrshljómsveitir landsins koma fram í Gamla bíó og fönk, blús, popp, rokk og fleira. Áhugafólk í bland við reynslubolta í tónlist stígur á stokk en hátíðin var fyrst haldin árið 2015.
Hjartatorg verður gætt lífi en þar verður haldið blokkarpartý. Fram kemur fjöldi tónlistarfólks, meðal annars danstríóið Inspector Spacetime, rokk- og raftónlist Junos Paul og akureyrski rapparinn Saint Pete.
Kramhúsið og Kramber standa fyrir hinu árlega KramKarnivali á horni Skólavörðustígs og Ingólfsstrætis. Yfir daginn verður fatamarkaður og dansatriði og plötusnúðar halda partýinu gangandi fram á kvöld.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason bjóða gestum heim í opið hús á Bessastöðum frá klukkan 15 til 18. Gestir eru hvattir til að fara að dæmi forseta og klæðast þjóðbúningi í tilefni dagsins eða klæðast öðrum þjóðlegum klæðnaði.
Víða verður lengdur opnunartími og ókeypis inn á söfn borgarinnar. Meðal þeirra eru handritasýning í Eddu- húsi íslenskunnar og Borgarsögusafn Reykjavíkur sem samanstendur af Landnámssýningunni í Aðalstræti, Ljósmyndasafni Reykjavíkur í Grófinni og Sjóminjasafninu í Reykjavík úti á Granda.
Hið geysivinsæla spunamaraþon Improv Ísland fer fram í ellefta skiptið í Þjóðleikhúskjallaranum og boðið verður upp á sýningar á hálftíma fresti frá klukkan 15 til 22. Fyrir utan Kjarvalsstaði verður haldið Menningarmótið í bekkpressu en þar keppa ungir sem aldnir um Menningarbikarinn.
Fjölbreytt dagskrá verður fyrir börn í Borgarbókasafninu í Grófinni en þar verður boðið upp á frumskógarlegó, ratleiki, blómakransagerð, salsadans og margt fleira.
Víða verða götumarkaðir þar sem ýmislegt góss verður til sölu. Þar má nefna árlegan risaplötumarkað Óla á Þórsgötu 21, fatamarkað Góða hirðisins í bílakjallaranum á Þingholtsstræti og lista- og handverksmarkað á Lækjartorgi.
Enn ítarlegri dagskrá Menninarnætur og tímasetningar má finna hér.