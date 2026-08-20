Köngulóarmaðurinn, eða Spider-Man, er ein þekktasta ofurhetja Marvel-heimsins. Hann getur klifrað veggi og er einstaklega sterkur og lipur og notar köngulóavefi til að sveifla sér milli bygginga.
Spider-Man hefur átt í baráttu við fjölmörg illmenni og hafa myndirnar um ofurhetjuna notið fádæma vinsælda á síðustu árum. Nýjasta myndin um ofurhetjuna, Spider-Man: Brand New Day, var frumsýnd fyrir fáeinum vikum og er hún sú fjórða í röð Spider-Man-myndanna þar sem Tom Holland fer með aðalhlutverkið.
En hvað veistu um Köngulóarmanninn?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Köngulóarmannskvissið að neðan!
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