Fótbolti

Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Julian Quinones fagnar mikilvægu marki sínu fyrir Mexíkó í 32 liða úrslitunum í nótt.
Julian Quinones fagnar mikilvægu marki sínu fyrir Mexíkó í 32 liða úrslitunum í nótt. Getty/Hector Vivas

Julián Quinones, sem er fæddur í Kólumbíu, heldur áfram að sanna mikilvægi sitt fyrir Mexíkó á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann hefur nú skorað þrjú mörk á sínu fyrsta heimsmeistaramóti en Quiñones hafnaði kalli frá Kólumbíu fyrir þremur árum þar sem hann var „þreyttur á að vera hunsaður“. Enginn hunsar hann núna.

Quinones ólst ekki upp við að dreyma um að skora fyrir Mexíkó á heimsmeistaramóti á Azteca-leikvanginum, en í nótt kom þriðja mark hans á HM 2026 liðinu á sigurbraut í 2-0 sigri á Ekvador í 32-liða úrslitunum sem gaf heimamönnum enn meiri ástæðu til að trúa því að þetta sé þeirra ár.

Quinones er nú á góðri leið með að verða markahæsti leikmaður Mexíkó í sögu heimsmeistaramótsins en hann er nú næstur á eftir Luis „Matador“ Hernández og Javier „Chicharito“ Hernández, sem skoruðu fjögur mörk hvor.

Síðast þegar Mexíkó vann leik í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins var í 2-0 sigri á Búlgaríu á sama velli árið 1986, en síðan þá hafa stuðningsmenn þurft að horfa upp á hæfileikarík lið falla úr keppni í riðlakeppninni eða í fyrstu umferð útsláttarkeppninnar.

Í riðlakeppninni skoraði Quinones í opnunarleiknum gegn Suður-Afríku, hjálpaði til við að teygja á liði Suður-Kóreu í spennuþrungnum 1-0 sigri í Guadalajara og skoraði svo aftur gegn Tékklandi. Hann var bæði með mark og stoðsendingu í sigrinum í nótt.

„Við eigum meira inni, þurfum að leggja harðar að okkur svo fólkið geti orðið ánægðara,“ sagði Quinones við FIFA.

„Ég er ánægður með úrslitin. Einstaklingsárangur minn stafar af allri liðsvinnunni og ég er alltaf ánægður með að klæðast þessari treyju. Ég finn aðeins fyrir hamingju vegna allrar vinnunnar sem við erum að leggja í sem hópur; einstaklingsárangur er aukaatriði,“ sagði Quinones hógvær við fréttamenn.

Þessi 29 ára leikmaður byggði feril sinn upp í mexíkósku deildinni, varð meistari með Atlas og Club América og valdi Mexíkó þrátt fyrir áhuga Kólumbíu.

Í viðtali við mexíkósku sjónvarpsstöðina TUDN árið 2023 sagði Quinones að hann hefði ekki einu sinni lesið bréf frá kólumbíska knattspyrnusambandinu áður en hann hafnaði tækifærinu til að spila fyrir fæðingarland sitt.

Fyrir suma stuðningsmenn er hann sönnun þess að tilheyrandi sé hægt að ávinna sér með svita, mörkum og kvöldum eins og þessu. Fyrir aðra er hann einfaldlega framherjinn sem Mexíkó hefur lengi þurft á að halda: snöggur, beinskeyttur, kraftmikill og óhræddur við stóru stundirnar.

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