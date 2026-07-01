Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júlí 2026 10:01 Julian Quinones fagnar mikilvægu marki sínu fyrir Mexíkó í 32 liða úrslitunum í nótt. Getty/Hector Vivas Julián Quinones, sem er fæddur í Kólumbíu, heldur áfram að sanna mikilvægi sitt fyrir Mexíkó á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann hefur nú skorað þrjú mörk á sínu fyrsta heimsmeistaramóti en Quiñones hafnaði kalli frá Kólumbíu fyrir þremur árum þar sem hann var „þreyttur á að vera hunsaður“. Enginn hunsar hann núna. Quinones ólst ekki upp við að dreyma um að skora fyrir Mexíkó á heimsmeistaramóti á Azteca-leikvanginum, en í nótt kom þriðja mark hans á HM 2026 liðinu á sigurbraut í 2-0 sigri á Ekvador í 32-liða úrslitunum sem gaf heimamönnum enn meiri ástæðu til að trúa því að þetta sé þeirra ár. Quinones er nú á góðri leið með að verða markahæsti leikmaður Mexíkó í sögu heimsmeistaramótsins en hann er nú næstur á eftir Luis „Matador“ Hernández og Javier „Chicharito“ Hernández, sem skoruðu fjögur mörk hvor. Síðast þegar Mexíkó vann leik í útsláttarkeppni heimsmeistaramótsins var í 2-0 sigri á Búlgaríu á sama velli árið 1986, en síðan þá hafa stuðningsmenn þurft að horfa upp á hæfileikarík lið falla úr keppni í riðlakeppninni eða í fyrstu umferð útsláttarkeppninnar. Í riðlakeppninni skoraði Quinones í opnunarleiknum gegn Suður-Afríku, hjálpaði til við að teygja á liði Suður-Kóreu í spennuþrungnum 1-0 sigri í Guadalajara og skoraði svo aftur gegn Tékklandi. Hann var bæði með mark og stoðsendingu í sigrinum í nótt. „Við eigum meira inni, þurfum að leggja harðar að okkur svo fólkið geti orðið ánægðara,“ sagði Quinones við FIFA. „Ég er ánægður með úrslitin. Einstaklingsárangur minn stafar af allri liðsvinnunni og ég er alltaf ánægður með að klæðast þessari treyju. Ég finn aðeins fyrir hamingju vegna allrar vinnunnar sem við erum að leggja í sem hópur; einstaklingsárangur er aukaatriði,“ sagði Quinones hógvær við fréttamenn. Þessi 29 ára leikmaður byggði feril sinn upp í mexíkósku deildinni, varð meistari með Atlas og Club América og valdi Mexíkó þrátt fyrir áhuga Kólumbíu. Í viðtali við mexíkósku sjónvarpsstöðina TUDN árið 2023 sagði Quinones að hann hefði ekki einu sinni lesið bréf frá kólumbíska knattspyrnusambandinu áður en hann hafnaði tækifærinu til að spila fyrir fæðingarland sitt. Fyrir suma stuðningsmenn er hann sönnun þess að tilheyrandi sé hægt að ávinna sér með svita, mörkum og kvöldum eins og þessu. Fyrir aðra er hann einfaldlega framherjinn sem Mexíkó hefur lengi þurft á að halda: snöggur, beinskeyttur, kraftmikill og óhræddur við stóru stundirnar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Fótbolti Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Fótbolti Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Fótbolti Heimsmeistari hleypur Laugaveginn Sport Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Sjá meira