Koeman hættir með Holland

Ronald Koeman er hættur sem þjálfari hollenska karlalandsliðins í fótbolta eftir vonbrigði liðsins er það féll út í 32-liða úrslitum HM í gær.
Holland tapaði í vítaspyrnukeppni eftir 1-1 jafntefli við Marokkó í 32-liða úrslitum á HM í gær. Árangurinn er mikil vonbrigði fyrir sterkt hollenskt lið sem stefndi langt.
Holland hefur ekki komist í 8-liða úrslit á mótinu síðan 2014 þegar liðið hlaut brons undir stjórn Louis van Gaal.
Hollenska knattspyrnusambandið og Koeman gáfu út sameiginlega yfirlýsingu í dag þar sem brotthvarf þessa 63 ára gamla þjálfara var staðfest.
Koeman tók við Hollandi í janúar 2023 en hafði áður stýrt landsliðinu milli 2018 og 2020. Hann hætti með Holland 2020 til að taka við Barcelona, hvar hann entist aðeins í 14 mánuði.
Koeman stýrði Hollendingum í undanúrslit á EM 2024 þar sem liðið tapaði 2-1 fyrir Englandi.
Samningur hans var við það að renna út eftir yfirstandandi mót og ljóst að sá samningur verður ekki endurnýjaður.
Koeman sætti gagnrýni fyrir að breyta úr fjögurra manna í fimm manna vörn fyrir leikinn við Marokkó. Hann varði ákvarðanir sínar og sagði það hafa tekist að binda vörnina betur saman og fækka færum andstæðingsins eftir slakan varnarleik í riðlakeppninni.
Í riðlinum vann Holland 5-1 sigur á Svíum, 3-1 gegn Túis og gerði 2-2 jafntefli við Japan.
Holland leitar enn fyrsta heimsmeistaratitilsins en liðið hefur þrisvar komist í úrslit á HM; árin 1974, 1978 og 2010.