Verður áfram í Þýskalandi Andri Broddason skrifar 30. júní 2026 22:30 Kane mun hefja viðræður við Bayern Munchen um að framlengja samning sinn við félagið eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Vísir/Getty Harry Kane hefur ákveðið að framlengja samning sinn við lið Bayern Munchen. Hann er eftirsóttur framherji en lið á borð við Barcelona hafa gert tilboð í hann. Harry Kane hefur ákveðið að framlengja samning sinn við Bayern Munchen en formlegar viðræður við félagið munu eiga sér stað eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Kane er núna staddur með enska landsliðinu í Kansas að gera sig tilbúinn fyrir leik gegn Kongó í 32-liða úrslitum. Barcelona er meðal liða sem hafa gert tilboð í Kane en hann neitaði að semja við liðið snemma og sýndi vilja til að vera enn þá í Þýskalandi. Bæði Kane og Bayern Munchen eru bjartsýn á að ná samkomulagi. Kane leggur alla sína áherslu núna á heimsmeistaramótið í fótbolta með Englandi og markmiðið hans er að vinna mótið. Allt annað mun koma í ljós eftir mótið. Harry Kane er búinn að skora þrjú mörk í þremur leikjum á heimsmeistaramótinu. Hann getur orðið fyrsti leikmaðurinn í sögunni til þess að verða verðlaunaður sem markahæsti leikmaður mótsins tvisvar. Hann var markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins árið 2018 í Rússlandi. Þýski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti LeBron James yfirgefur Lakers Körfubolti Fleiri fréttir Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Haaland hetjan og Norðmenn mæta Brössum Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Dansaði gleðidans eftir að Íran datt úr leik Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Sjá meira