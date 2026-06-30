Fótbolti

Verður á­fram í Þýska­landi

Andri Broddason skrifar
Kane mun hefja viðræður við Bayern Munchen um að framlengja samning sinn við félagið eftir heimsmeistaramótið í fótbolta.
Kane mun hefja viðræður við Bayern Munchen um að framlengja samning sinn við félagið eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Vísir/Getty

Harry Kane hefur ákveðið að framlengja samning sinn við lið Bayern Munchen. Hann er eftirsóttur framherji en lið á borð við Barcelona hafa gert tilboð í hann.

Harry Kane hefur ákveðið að framlengja samning sinn við Bayern Munchen en formlegar viðræður við félagið munu eiga sér stað eftir heimsmeistaramótið í fótbolta. Kane er núna staddur með enska landsliðinu í Kansas að gera sig tilbúinn fyrir leik gegn Kongó í 32-liða úrslitum.

Barcelona er meðal liða sem hafa gert tilboð í Kane en hann neitaði að semja við liðið snemma og sýndi vilja til að vera enn þá í Þýskalandi. Bæði Kane og Bayern Munchen eru bjartsýn á að ná samkomulagi. Kane leggur alla sína áherslu núna á heimsmeistaramótið í fótbolta með Englandi og markmiðið hans er að vinna mótið. Allt annað mun koma í ljós eftir mótið.

Harry Kane er búinn að skora þrjú mörk í þremur leikjum á heimsmeistaramótinu. Hann getur orðið fyrsti leikmaðurinn í sögunni til þess að verða verðlaunaður sem markahæsti leikmaður mótsins tvisvar. Hann var markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins árið 2018 í Rússlandi.

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