Erlent

Börn sem fæðast í Banda­ríkjunum á­fram talin banda­rísk

Kjartan Kjartansson skrifar
Mótmælendur utan við Hæstarétt Bandaríkjanna í apríl þegar mál vegna ríkisborgararéttar við fæðingu var flutt í apríl.
Mótmælendur utan við Hæstarétt Bandaríkjanna í apríl þegar mál vegna ríkisborgararéttar við fæðingu var flutt í apríl. Vísir/EPA

Hæstiréttur Bandaríkjanna staðfesti að börn sem fæðast í Bandaríkjunum séu bandarískir ríkisborgarar, jafnvel þótt foreldrar þeirra dvelji ólöglega í landinu. Hafnaði hann þannig tilskipun Donalds Trump forseta sem átti að afnema ríkisborgararétt þeirra barna.

Trump skrifaði undir tilskipunina á fyrsta degi seinna kjörtímabili síns sem forseti í fyrra. Dómstólar höfnuðu henni þó fljótt og tók hún því hvergi gildi.

Þó að íhaldssami meirihlutinn í hæstaréttinum hafi verið tilbúnir að útvíkka verulega völd forsetans í tíð Trump þótti þeim of langt gengið í þessu máli.

Á endanum studdist rétturinn við langvarandi túlkun á fjórtánda viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna sem skilgreinir alla þá sem fæðast í Bandaríkjunum sem bandaríska borgara.

AP-fréttastofan segir að allt að 250.000 börn sem fæðast í Bandaríkjunum á hverju ári hefðu orðið bandarísks ríkisborgararétts ef rétturinn hefði fallist á rök Trump-stjórnarinnar.

Hæstiréttur Bandaríkjanna Bandaríkin Donald Trump Innflytjendamál

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