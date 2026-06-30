Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Kjartan Kjartansson skrifar 30. júní 2026 14:52 Mótmælendur utan við Hæstarétt Bandaríkjanna í apríl þegar mál vegna ríkisborgararéttar við fæðingu var flutt í apríl. Vísir/EPA Hæstiréttur Bandaríkjanna staðfesti að börn sem fæðast í Bandaríkjunum séu bandarískir ríkisborgarar, jafnvel þótt foreldrar þeirra dvelji ólöglega í landinu. Hafnaði hann þannig tilskipun Donalds Trump forseta sem átti að afnema ríkisborgararétt þeirra barna. Trump skrifaði undir tilskipunina á fyrsta degi seinna kjörtímabili síns sem forseti í fyrra. Dómstólar höfnuðu henni þó fljótt og tók hún því hvergi gildi. Þó að íhaldssami meirihlutinn í hæstaréttinum hafi verið tilbúnir að útvíkka verulega völd forsetans í tíð Trump þótti þeim of langt gengið í þessu máli. Á endanum studdist rétturinn við langvarandi túlkun á fjórtánda viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna sem skilgreinir alla þá sem fæðast í Bandaríkjunum sem bandaríska borgara. AP-fréttastofan segir að allt að 250.000 börn sem fæðast í Bandaríkjunum á hverju ári hefðu orðið bandarísks ríkisborgararétts ef rétturinn hefði fallist á rök Trump-stjórnarinnar. Hæstiréttur Bandaríkjanna Bandaríkin Donald Trump Innflytjendamál Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Fleiri fréttir Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Sjá meira