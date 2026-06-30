Fótbolti

Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gustavo Gomez fagnar sigri Paragvæ ásamt glöðum liðsfélögum sínum. Nú fagnar paragvæska þjóðin í allan dag.
Gustavo Gomez fagnar sigri Paragvæ ásamt glöðum liðsfélögum sínum. Nú fagnar paragvæska þjóðin í allan dag. Getty/Alexander Hassenstein

Santiago Pena, forseti Paragvæ, lýsti yfir þjóðhátíðardegi í dag til að landar hans fengju að fagna óvæntum sigri landsins á Þýskalandi í gærkvöldi, sigri sem sendi þýska risann heim af HM og kom Paragvæjum í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins.

Suður-ameríska liðið kom fjórföldum heimsmeisturum Þýskalands á óvart með 4-3 sigri í vítaspyrnukeppni eftir að liðin voru jöfn 1-1 að lokinni framlengingu. Þetta er einn óvæntasti sigurinn í sögu heimsmeistaramótsins.

„Í dag fagnar heil þjóð,“ birti Pena á X ásamt mynd af sér þar sem hann undirritar tilskipunina.

„Það fagnar sigri liðs sem táknar innsta kjarna sjálfsmyndar okkar: þrautseigjuna, trúna og styrk fólks sem gefst aldrei upp,“ segir í texta tilskipunarinnar, sem Pena deildi einnig á samfélagsmiðlum, sagði að sigur Paragvæ væri mun meira en íþróttir og réttlætti hátíðahöld um allt land.

„Ríkisstjórnin getur ekki látið þetta gríðarlega afrek afskiptalaust. Nauðsynlegt er að auðvelda öllum Paragvæbúum að koma saman til að fagna þessum sögulega degi,“ stóð í tilskipuninni.

Paragvæ er annað Suður-Ameríkulandið til að lýsa yfir þjóðhátíðardegi eftir óvænt úrslit á HM gegn Þýskalandi á mótinu.

Í síðustu viku tilkynnti Daniel Noboa, forseti Ekvador, einnig um þjóðhátíðardag eftir að land hans tryggði sér 2-1 sigur á Þjóðverjum í E-riðli til að komast í útsláttarkeppnina.

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